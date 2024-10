TP.HCM: Công an Q.3 bắt kẻ đập kính, tạt mắm tôm vào nhà dân

Ngày 27.10, Công an Q.3 (TP.HCM) đang tạm giữ Đào Anh Phi (28 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm rõ vụ đập kính, tạt mắm tôm pha nước sơn đỏ vào nhà dân trên địa bàn P.Võ Thị Sáu.

Căn nhà ở P.Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM) bị kẻ xấu đập phá, tạt mắm tôm ẢNH: CACC

Theo trình báo, lúc 20 giờ 40 phút ngày 25.10, ông Huỳnh Đức N. (64 tuổi, ở P.Võ Thị Sáu) đang ở trong nhà thì nghe tiếng tiếng đập phá, vỡ kính.

Tới kiểm tra, ông N. phát hiện một nam thanh niên dùng gậy đập vỡ kính cửa rồi tạt mắm tôm đã được pha nước sơn đỏ vào nhà và nhanh chóng tẩu thoát. Tại hiện trường, cửa kính bị hư hỏng, nhiều vật dụng bên trong căn nhà, bức tường bị nhuộm sơn đỏ, bốc mùi hôi thối.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông N. đến Công an P.Võ Thị Sáu trình báo vụ việc. Các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.3 vào cuộc, xác định Đào Anh Phi là nghi phạm và nhanh chóng truy xét, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phi thừa nhận hành vi trên.

Công an nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, yêu cầu người này lau chùi, khắc phục hậu quả ẢNH: CACC

Bước đầu, Công an Q.3 buộc Phi đến lau chùi, khắc phục hậu quả tại căn nhà đã bị đập kính, tạt chất bẩn và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.