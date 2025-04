Bắt nhanh nghi phạm vụ trộm tài sản trị giá 3 tỉ đồng ở Cần Thơ

Trưa ngày 5.4, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, Phòng CSHS Công an thành phố vừa điều tra, phá nhanh vụ trộm cắp tài sản lớn trên địa bàn.

Trước đó đêm 4.4, Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều xác minh làm rõ vụ trộm cắp tài sản phát hiện lúc 15h30 cùng ngày tại một căn nhà trên đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều. Bị hại là bà L.T.T (65 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), với tài sản thiệt hại theo trình báo gồm lượng lớn tiền mặt, vàng ước tính trị giá 3 tỉ đồng.

Nguyễn Tấn Đạt cùng tang vật vụ trộm tài sản CACC

Nhận tin báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an P.Hưng Lợi khẩn trương xác minh làm rõ, truy xét nóng nghi phạm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Tấn Đạt (44 tuổi, ngụ ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) có nhiều điểm nghi vấn nên triệu tập làm rõ. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận hành vi đột nhập vào nhà bà T. để trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, Phòng CSHS thu giữ 1,425 tỉ đồng; 5 nhẫn trơn màu vàng; 2 nhẫn kiểu màu vàng cùng các tang vật có liên quan khác. Cơ quan CSĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đạt để tiếp tục điều tra làm rõ, xác định chính xác số tiền chiếm đoạt để thu hồi xử lý theo quy định pháp luật.