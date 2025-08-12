VTV bác tin đối tượng hành hung phụ nữ ở Hà Nội là nhân viên của đài

Cụ thể, sau khi vụ việc Đặng Chí Thành hành hung người phụ nữ ở chung cư được lan truyền trên mạng xã hội, thông tin về nhân vật này được nhiều người quan tâm. Trong một số hình ảnh được chia sẻ, ở phần giới thiệu trên trang cá nhân, người đàn ông 31 tuổi ghi nơi làm việc là VTV - Đài truyền hình Việt Nam. Điều đó khiến dân mạng không khỏi hoang mang.

Ngay sau đó, trong bản tin phát sóng ngày 11.8, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam lên tiếng khẳng định: “Trong những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin đối tượng hành hung phụ nữ có làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Chúng tôi xin khẳng định người này không phải là cán bộ, nhân viên của VTV”.

Nhiều người bất bình trước hành vi của Đặng Chí Thành, mong cơ quan công an xử lý nghiêm Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp

Bên cạnh đó, VTV cho biết thời gian qua có hiện tượng mạo danh người làm việc tại VTV hoặc đơn vị của VTV để thực hiện các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của nhà đài. "Chúng tôi cũng xin khuyến cáo quý vị khán giả kiểm tra kỹ thông tin, tránh trở thành nạn nhân lừa đảo, hoặc bị lợi dụng bôi nhọ cơ quan, tổ chức", theo VTV.

Bức xúc trước clip hành hung của Đặng Chí Thành

Trước đó, đoạn clip nam thanh niên hành hung người phụ nữ tại sảnh chờ một chung cư thuộc phường Phương Liệt (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Sau khi tiếp nhận vụ việc, phía công an đã vào cuộc xác minh, đưa nạn nhân đi khám thương tích. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc.

Theo Công an Hà Nội, gia đình Đặng Chí Thành và người phụ nữ kia có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khi gặp ở tầng 1 chung cư, anh đến nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi. Như Thanh Niên thông tin, hiện tại Đặng Chí Thành đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc, nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi hành hung người khác dã man của Đặng Chí Thành. Một bộ phận cư dân mạng mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương. Một người dùng viết: “Đây là cái kết xứng đáng cho kẻ ưa dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn, mà lại với phụ nữ chỉ vì lý do rất nhỏ”. Người xem khác chia sẻ: “Xử lý nghiêm người đàn ông này. Bao nhiêu vụ đánh người rồi mà không biết rút ra bài học cho bản thân”. Một người dùng mạng xã hội nêu quan điểm: “Hành vi quá tồi tệ đối với phụ nữ tay yếu chân mềm, đề nghị xử thẳng tay”.