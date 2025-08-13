Toàn cảnh 17h: Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ được tại ngoại | Cận cảnh ‘mắt thần AI’ tại TP.HCM

Toàn cảnh 17h ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Cận cảnh hệ thống camera tự động phát hiện vi phạm giao thông ở TP.HCM

Chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… tất cả các hành vi này đều có thể bị camera AI của CSGT TP.HCM ghi hình, truy biển số để phạt nguội.

Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân "mong chờ từ rất lâu"

Ngày 13.8.2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Chánh Hưng và phường Phú Định.

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, là một trong những dự án trọng điểm nhằm chỉnh trang đô thị của thành phố.

Dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km kè phía bờ bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng sông phía bờ bắc. Bên cạnh đó, sẽ mở đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy lên 20 mét. Đồng thời xây dựng mới đường Nguyễn Duy nối dài đến cầu chữ Y và cầu Hiệp Ân 2. Cùng với đó là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. Đặc biệt là xây dựng một bến thủy nội địa tại khu vực này.

Dự án sau khi hoàn thành vào năm 2028 sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị dọc tuyến kênh Đôi, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thoát nước, chống ngập, tăng cường khả năng kết nối giao thông, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Góp phần khôi phục cảnh quan truyền thống "trên bến dưới thuyền" tạo đà cho phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, họ đã chấp nhận rời xa ngôi nhà thân thuộc, nơi chôn rau cắt rốn, để nhường lại mặt bằng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, đến nay đã có hơn 1270 trên 1605 trường hợp đồng ý phương án bồi thường. Trong đó, đã bàn giao mặt bằng 387 trường hợp. Sau khi bàn giao mặt bằng, 162 trường hợp được bố trí tái định cư tại các chung cư trên địa bàn.

Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường "yêu nước"

Chỉ cần đứng nhìn từ xa, dọc theo con đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM, người dân có thể nhìn thấy những bức tranh thật đẹp mắt.

Công trình này là một phần của dự án "Việt Nam tươi đẹp", được thực hiện để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân 19.8. Với tổng diện tích gần 300 mét, đây không chỉ là một trong những bức bích họa lớn nhất tại TP.HCM mà còn là câu chuyện bằng hình ảnh về hành trình từ chiến tranh đến hòa bình, từ đổ nát đến sự vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Hiện tại, công trình đã hoàn thành khoảng 80% và dự kiến sẽ chính thức khánh thành vào giữa tháng 8, đúng dịp cao điểm chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2.9. Bức tranh bích họa này không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan đô thị mà còn là một biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết của người dân Việt.

