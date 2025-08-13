Chuyên gia hiến kế đưa thu nhập bình quân người dân TP.HCM lên 15.000 USD

Sáng 13.8, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu trên địa bàn đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ trì hội nghị gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, thông minh, có chất lượng sống tốt.

TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, thông minh, có chất lượng sống tốt vào năm 2030 ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM xác định 23 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó một số chỉ tiêu về kinh tế gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 10%/năm, đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người từ 14.000 - 15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 35 - 40%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp từ 55 - 60%; tổng chi cho nghiên cứu phát triển đạt 2 - 3% GRDP, bố trí 4 - 5% chi ngân sách cho khoa học, công nghệ; kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 7,5%/năm.

Ở nhóm đô thị và môi trường, đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 18 - 26%; 90% rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới; giảm 9,5 - 10,5% lượng phát thải nhà kính, 80% tòa nhà mới áp dụng tiêu chuẩn xanh; cơ bản xóa nhà tạm bợ, ven kênh rạch; đầu tư thêm 199.400 căn nhà ở xã hội.

Muốn đi nhanh phải có động cơ tốt, bộ thắng tốt và bảo hiểm tốt

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận kỹ mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm trong 5 năm tới, thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000 USD/người vào năm 2030. Hiện thu nhập bình quân đầu người của TP.HCM năm 2024 khoảng 7.600 USD. Chuyên gia nhận định việc tăng thu nhập bình quân đầu người gần gấp đôi trong 5 năm là quyết tâm chính trị rất lớn của TP.HCM.

GS-TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM đánh giá mục tiêu này thể hiện khát vọng, tầm nhìn của thành phố nhưng cần dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn.

GS-TS Nguyễn Trọng Hoài nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Với việc đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 14.000 - 15.000 USD, TP.HCM có thể đạt tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025 - 2030 từ 9 - 11%. Mục tiêu tăng trưởng 10% không khó đối với TP.HCM trong trường hợp bối cảnh trong nước, quốc tế thuận lợi. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị địa phương cần tính đến các kịch bản không khả quan.

Trong khi đó, TS Vũ Thành Tự Anh, nguyên Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, cho rằng mục tiêu này cần đi kèm với chính sách, phương án huy động, phân bổ nguồn lực cụ thể và tính toán đến tác động tới kinh tế vĩ mô.

Khi tín dụng được bơm ra, đầu tư công tăng lên cần tính đến hệ quả của kinh tế vĩ mô sẽ tác động ra sao, tránh tái diễn như giai đoạn năm 2008. "TP.HCM cần phải quản lý rủi ro, muốn đi nhanh phải có động cơ tốt, bộ thắng tốt và bảo hiểm tốt", TS Tự Anh ví von.

TS Vũ Thành Tự Anh cho rằng TP.HCM cần có cơ chế kiểm soát rủi ro, tính tới các yếu tố bất lợi của tình hình quốc tế ẢNH: SỸ ĐÔNG

TP.HCM sau khi hợp nhất có quy mô lớn, đa dạng và sự bổ trợ giữa 3 địa phương cực kỳ đẹp đẽ, TS Tự Anh nhận định, đồng thời nhấn mạnh cần phải tận dụng tốt, có chiến lược tích hợp, năng lực quản trị hệ thống, kết nối thế mạnh với nhau.

Chuyên gia này cho rằng trụ cột cho sự phát triển đột phá của TP.HCM vẫn là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy kinh tế tư nhân. Song song đó, công nghiệp cần tái cấu trúc, hạn chế những ngành thâm dụng lao động và hy sinh môi trường, nâng chất lượng ngành công nghiệp.

Ngoài ra, TS Vũ Thành Tự Anh cũng đề nghị TP.HCM cần có sự sáng tạo trong huy động nguồn lực nhằm giải phóng nguồn lực đang bị kìm hãm, khơi thông dự án trì trệ và huy động nguồn vốn mới.

Tăng năng suất lao động để tăng thu nhập bình quân

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết hiện năng suất lao động của TP.HCM vẫn cao hơn cả nước nhưng tốc độ giảm theo thời gian.

Nếu không tăng năng suất thì sẽ khó tăng các chỉ số khác như tổng sản phẩm trên địa bàn, đóng góp của các nhân tố tổng hợp, chi cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Do đó, PGS-TS Khánh đề xuất cần tách riêng và có giải pháp đột phá về tăng năng suất lao động.

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM khuyến nghị TP.HCM cần chú trọng tăng năng suất lao động ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với lĩnh vực giáo dục, vị hiệu trưởng này nhấn mạnh trong bối cảnh mới phải tính đến chuyện đào tạo lại và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động. Hiện TP.HCM có số lượng trường đại học lớn nhất cả nước, nhưng nhiều trường không thuộc sự quản lý của UBND TP.HCM khiến việc đầu tư bằng ngân sách nhà nước gặp vướng mắc.

"TP.HCM cần có cơ chế hỗ trợ cho bất kỳ trường đại học công hay tư để không gặp trở ngại như vừa qua", PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh khuyến nghị.

TP.HCM phát triển theo 3 hành lang

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sứ mệnh của TP.HCM trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển đến cả nước.

Sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM sẽ làm lại quy hoạch với tầm nhìn 1 trung tâm, 3 vùng và 1 đặc khu. Quan điểm làm quy hoạch không phải là cộng lại, mà là tối ưu hóa, chia sẻ lợi thế, phối hợp lợi thế gia tăng liên kết vùng.

Khu vực Bình Dương là thủ phủ của công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế biển, dịch vụ, năng lượng sạch, cảng biển, dầu khí; TP.HCM trước đây là trung tâm tài chính, công nghệ cao và đô thị lõi; đặc khu Côn Đảo sẽ là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết sắp tới TP.HCM sẽ tích hợp quy hoạch theo hướng tối ưu lợi thế của 3 địa phương trước khi sáp nhập ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, TP.HCM mới cũng định hướng 3 hành lang và 5 trụ cột phát triển. Đầu tiên là hành lang bắc - nam lấy sông Sài Gòn làm trục, nối từ trung tâm TP.HCM xuống khu vực Bình Dương. Hành lang phía đông nối từ Bà Rịa, Bình Châu tới Vũng Tàu. Và hành lang đông tây là từ Đồng Nai xuyên qua Long An.

5 trụ cột dựa trên lợi thế 3 vùng gồm: công nghiệp; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

"Đây là trụ cột lợi thế nhất của TP.HCM, biến đô thị lõi thành trung tâm đào tạo, chữa bệnh công nghệ cao, chất lượng cao cho quốc gia, khu vực và vươn tầm thế giới", Chủ tịch Nguyễn Văn Được phân tích.