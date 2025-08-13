Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ô tô bị sét đánh, làm thế nào để đảm bảo an toàn?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
13/08/2025 10:45 GMT+7

Lái xe dưới trời mưa giông, khả năng ô tô bị sét đánh trúng hoàn toàn có thể xảy ra, do đó tài xế cũng như những người ngồi trong xe cần lưu ý để đảm bảo an toàn.

Nhiều người lầm tưởng rằng ô tô là nơi "bất khả xâm phạm" trước tia sét, nhưng thực tế khi lái xe dưới điều kiện trời mưa giông, khả năng ô tô bị sét đánh trúng hoàn toàn có thể xảy ra. Mới đây nhất, camera hành trình gắn trong một chiếc ô tô đang dừng ở một khu vực dịch vụ tại Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã ghi lại cảnh một chiếc BYD Song Plus bị tia sét đánh trúng khi đang lưu thông dưới trường mưa giông.

Ô tô bị sét đánh có thật không và Cách đảm bảo an toàn khi lái xe - Ảnh 1.

Chiếc xe điện BYD Song Plus tại Trung Quốc bị tia sét đánh trúng khi đang lưu thông dưới trường mưa giông

Ảnh: Car News China

Sau khi bị tia sét đánh trúng, người lái chiếc BYD Song Plus này lập tức phanh lại. Vụ việc xảy ra khá nhanh khiến người ngồi trong xe giật mình nhưng vẫn an toàn. Theo trang Car News China, chiếc BYD Song Plus bị sét đánh trúng sau đó đã được chủ xe đưa đi kiểm tra. Xưởng dịch vụ kiểm tra chiếc xe này cũng xác định có hai điểm bị sét đánh trên nóc xe, nhưng phần còn lại của ngoại thất xe không bị hư hại. Bên cạnh đó, cũng không phát hiện dấu hiệu đoản mạch nào trong bộ pin, bộ điều khiển điện hay mô-tơ điện.

Ô tô bị sét đánh khi lưu thông dưới trời mưa giông có thật hay chỉ là đồn đại?

Theo các nhà nghiên cứu về sét tại Viện Công nghệ Bandung (ITB), Indonesia ô tô có thể bị sét đánh khi vận hành dưới trời mưa. Sét thường đánh vào các vật thể cao hơn ở gần. Do đó, nếu lái xe trên đường đặc biệt các đoạn đường vắng, đường trên cao dưới thời tiết mưa dông cũng có nguy cơ bị sét đánh.

Ô tô bị sét đánh có thật không và Cách đảm bảo an toàn khi lái xe - Ảnh 2.

Chiếc BYD Song Plus có hai điểm bị sét đánh trên nóc xe, nhưng phần còn lại của ngoại thất xe không bị hư hại

Ảnh: Car News China

Khi ô tô bị sét đánh, dòng điện sét sẽ truyền xuống lốp xe. Điều này là do vành lốp xe gần mặt đất nhất. Theo các chuyên gia, thân vỏ kim loại của ô tô có thể đóng vai trò như "lồng Faraday" - một cấu trúc dẫn điện giúp tia sét truyền quanh bề mặt rồi đi xuống đất, thay vì xuyên qua khoang hành khách. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng với ô tô có thân vỏ bằng kim loại kín, cửa sổ đóng chặt. Những mẫu xe sử dụng nhiều vật liệu phi kim loại hoặc mui mềm (convertible) sẽ không đảm bảo.

Dù vậy, tác động của sét vẫn có thể gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống điện, cháy nổ ắc-quy, làm thủng lốp hoặc gây nguy hiểm nếu người trong xe tiếp xúc với các bề mặt kim loại, thiết bị điện tử tại thời điểm sét đánh.

Cách đảm bảo an toàn khi lái ô tô dưới trời giông sét

Để đảm bảo an toàn khi lái ô tô qua các khu vực trời mưa, có giông sét điều đầu tiên nên chú ý giảm tốc để tránh rủi ro, bởi lái xe trong điều kiện trời mưa tầm nhìn sẽ bị hạn chế. Nếu có thể, hãy lái xe vào khu vực có mái che hoặc gần các công trình kiên cố để trú tạm.

Ô tô bị sét đánh có thật không và Cách đảm bảo an toàn khi lái xe - Ảnh 3.

Ô tô có thể bảo vệ người ngồi bên trong khỏi tia sét tốt hơn nhiều phương tiện khác, nhưng không đồng nghĩa sẽ an toàn tuyệt đối

Ảnh: AI

Hãy luôn đảm bảo đóng chặt cửa sổ và tránh để cabin bị ướt khi trời mưa lớn. Điều này có thể bảo vệ hành khách và các bộ phận khác khỏi nguy cơ bị sét đánh. Lưu ý không chạm vào các bộ phận kim loại bên trong xe như tay nắm cửa, khung ghế…

Bên cạnh đó, nên ngắt các thiết bị điện tử không cần thiết để hạn chế nguy cơ chập cháy, hư hỏng do xung điện cao áp. Chú ý, không dừng ở khu vực trống trải, đỉnh đồi hoặc gần cây cao, cột điện… bởi đây là những điểm dễ bị sét đánh trực tiếp.

Ô tô có thể bảo vệ người ngồi bên trong khỏi tia sét tốt hơn nhiều phương tiện khác, nhưng không đồng nghĩa sẽ an toàn tuyệt đối. Do đó, hiểu đúng về cơ chế bảo vệ và tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi lái ô tô trong điều kiện mưa giông sét sẽ giúp người lái giảm thiểu rủi ro, bảo vệ bản thân và phương tiện.

Xem thêm bình luận