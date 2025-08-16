Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước
Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Toàn cảnh 17h ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Cập nhật vụ phụ xe ngồi giữa Quốc lộ 1 chặn đường xe khác

Sáng 16.8, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đã xác minh vụ phụ xe khách ngồi giữa QL1, đoạn gần hầm Hải Vân (P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) chặn một xe khách khác đang lưu thông, gây hỗn loạn giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tranh giành khách trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận nguyên nhân sự việc là do tranh giành khách trên tuyến.

Vụ phụ xe ngồi giữa Quốc lộ 1 chặn đường xe khác: Do tranh giành khách

Đại diện Phòng CSGT cho biết, hồ sơ vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an P.Hải Vân tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của phụ xe và tài xế.

Hành động ngồi giữa đường để ngăn cản phương tiện lưu thông khiến nhiều người bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, hành vi của phụ xe nhà xe T.Q.D còn gây mất an ninh trật tự, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch qua TP.Đà Nẵng bị hỗn loạn.

Hiện Công an P.Hải Vân đang tiếp tục lấy lời khai tài xế và phụ xe để củng cố hồ sơ để xử lý vụ phụ xe chặn đầu xe khách chỉ vì tranh giành khách. 

Interpol Việt Nam dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Trong vụ án liên quan đến vụ lừa đảo hơn 5.300 tỉ đồng do Mr.Pips ( tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Mr.Hunter (tức Lê Khắc Ngọ, trú Q.Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội) cầm đầu, Công an Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 người về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 bị can đang bị truy nã quốc tế, trong đó có Mr.Hunter.

Bộ Công an cho hay, theo đề nghị của Công an Hà Nội (đơn vị thụ lý vụ án), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Văn phòng Interpol Việt Nam) đã đề nghị và Ban Tổng thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Ngô Thị Thêu (30 tuổi, vợ Mr.Hunter) về tội không tố giác tội phạm.

Interpol Việt Nam dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

