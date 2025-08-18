Toàn cảnh 17h ngày 18.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Giăng lưới giữa đường còn đe dọa tài xế | Tạm giữ người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ

Xác minh clip nhóm người chặn đường giăng lưới đánh cầu lông ở TP.HCM

Ngày 18.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 người ngang nhiên giăng lưới chặn đường để đánh cầu lông khiến các phương tiện không thể di chuyển qua.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường 60 trong khu dân cư Văn Minh (phường Bình Trưng, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Xác minh clip nhóm người chặn đường giăng lưới đánh cầu lông ở TP.HCM

Theo nội dung clip, được ghi lại từ camera hành trình ô tô công nghệ, khi tài xế T.T.T (33 tuổi, ở TP.HCM) chạy xe qua đường số 60 thì bị nhóm người giăng lưới đánh cầu, ngăn cản. Anh T. lên tiếng phản ứng thì một người trong nhóm đã chạy vào nhà lấy dao ra hù dọa. Lo sợ, tài xế rời đi nhưng sau đó bức xúc nên đăng đoạn clip lên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Bình Trưng xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, lực lượng CSGT TP.HCM cũng ra quyết định xử phạt 2 người đàn ông cùng 59 tuổi về hành vi chơi thể thao trái phép trên đường bộ, phạt 225.000 đồng.

Lật bè chở 17 người do giông lốc ở Quảng Ninh

Khoảng 18 giờ 15 ngày 17.8, trên địa bàn xã Đầm Hà xảy ra giông lốc dữ dội kèm mưa lớn. Thời điểm này, chiếc bè của ông Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà) ra vùng biển thôn Bình Hải để làm nghề nuôi ngao, bị lật úp.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà đã phối hợp với UBND xã Quảng Hà huy động lực lượng công an, quân sự và người dân tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp (chỉ 0,5 m), việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng biên phòng Quảng Đức đã điều một tàu từ cảng Ghềnh Võ ra hiện trường hỗ trợ tìm kiếm.

Lật bè chở 17 người do giông lốc ở Quảng Ninh, 2 người tử vong

Đến 7 giờ sáng nay 18.8, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể nạn nhân là bà Nông Thị H. (41 tuổi, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và ông Trần Văn T. (43 tuổi, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) ở khu vực nuôi hàu gần hiện trường. Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để làm thủ tục theo quy định.

Trước đó, người dân địa phương đã kịp thời cứu được nạn nhân Lê Thị Quyên (32 tuổi, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và đưa vào Trạm Y tế xã Đầm Hà cấp cứu. 14 người còn lại được đưa vào bờ an toàn.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.