TP.HCM: Phường Tân Phước đang trở thành điểm hội tụ chiến lược

Phường Tân Phước phấn đấu trở thành đô thị thông minh

Ngày 18.8, phường Tân Phước (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM dự đại hội.

Ông Dương Ngọc Châu (cầm hoa) là Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, ông Dương Ngọc Châu (48 tuổi) được chỉ định là Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng (41 tuổi) và ông Huỳnh Trung Sơn (43 tuổi) cùng là Phó bí thư Đảng ủy phường Tân Phước.

Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước, ông Dương Ngọc Châu (quê quán xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; nay là phường Tam Long, TP.HCM) là Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Châu có trình độ thạc sĩ quản lý công hệ điều hành, cao cấp lý luận chính trị.

Báo cáo tại đại hội, ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội phường Tân Phước vẫn duy trì đà phát triển, đời sống người dân được đảm bảo. Thương mại - dịch vụ duy trì tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế.

Trong nhiệm kỳ, phường Tân Phước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 công trình dân dụng, duy tu sửa chữa 6 tuyến đường giao thông. Quản lý quy hoạch - phát triển đô thị được thực hiện đồng bộ theo các đồ án quy hoạch đã phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Theo ông Châu, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng cơ học cao, nhu cầu nhà ở lớn trong khi hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ đã tạo áp lực lớn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường. Một số cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, tuyển dụng định kỳ nhưng chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn.

Ông Võ Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước báo cáo tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN LONG

Khai thác tiềm năng, nguồn lực địa phương còn chậm; cải cách hành chính chuyển biến nhưng chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong quá trình giám sát, phản biện xã hội, một số thành viên còn tâm lý e dè, ngại va chạm.

Ông Châu cho hay, với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng trung tâm công nghiệp - cảng biển - logistics, phường Tân Phước có lợi thế kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp lớn, cảng Cái Mép - Thị Vải và các trục giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, cầu Phước An. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong giai đoạn tới.

Theo định hướng phát triển TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045, Tân Phước được xác định là địa bàn trung tâm thuộc khu vực kinh tế biển, lọc hóa dầu, trung chuyển quốc tế và là hạt nhân trong mô hình khu kinh tế tự do liên kết với huyện Cần Giờ (TP.HCM).

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Tân Phước phấn đấu xây dựng địa phương trở thành đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại, đóng vai trò hỗ trợ vận hành khu thương mại tự do gắn với cảng biển quốc tế Cái Mép Hạ; góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại của TP.HCM.

Tập trung khai thác hiệu quả mô hình phức hợp Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với cấu trúc "cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ - cảng hàng không quốc tế", gắn kết với Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp, bảo đảm điều kiện sống xanh, tiện nghi, gần nơi làm việc.

Phát triển hệ thống giao thông liên kết vùng

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khẳng định, với lợi thế, tiềm năng vượt bậc và có vị trí chiến lược quan trọng, giáp sông Thị Vải với nhiều cảng biển nước sâu, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, cùng với hạ tầng hiện đại và đời sống văn hóa phong phú, phường Tân Phước sẽ là một trong những địa phương có nhiều tiềm lực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Ông Võ Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ông Dũng, phường Tân Phước sở hữu những tiềm năng và lợi thế so sánh nổi bật mà ít địa phương nào có được, khi nằm trong trung tâm công nghiệp - cảng biển - logistics với hệ thống cảng biển nước sâu, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối đồng bộ với các khu công nghiệp lớn, gồm: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, đường liên cảng, cầu Phước An, đường Vành đai 4.

Đặc biệt, Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ đang được nghiên cứu phát triển theo mô hình FTZ thế hệ mới, là mô hình phức hợp "cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ - cảng hàng không quốc tế"; hứa hẹn tạo đột phá về thương mại và dịch vụ hậu cần tầm khu vực, đồng thời, tăng sức hút đầu tư và năng lực cạnh tranh cho các ngành kinh tế và công nghiệp của TP.HCM.

Với hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức đã và đang được đầu tư đồng bộ, kết nối cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng hàng không quốc tế Long Thành với các vùng kinh tế trong cả nước, cũng như liên thông với khu vực và thế giới, Tân Phước đang trở thành một điểm hội tụ chiến lược trên các trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại quan trọng của quốc gia và khu vực, ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 225 - 2030, ông Dũng đề nghị phường Tân Phước cần khẩn trương định hình một không gian phát triển mới mang tầm nhìn dài hạn. Trong đó, cần khoanh định và ưu tiên khai thác tối đa các lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng yếu có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, lan tỏa mạnh mẽ.

Phường Tân Phước có nhiều cảng biển nước sâu ẢNH: NGUYỄN LONG

Tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa và đồng bộ hóa nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là phát triển hệ thống giao thông liên kết vùng. Cần khai thác tối đa lợi thế từ các trục kinh tế - giao thông huyết mạch để phát triển công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistic chất lượng cao.

Ông Dũng lưu ý phường Tân Phước cần tăng cường phát triển không gian sống xanh, bền vững, gắn với mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị có chất lượng sống cao, cần xác định phát triển không gian sống xanh là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.