Ông Võ Văn Hồng làm Bí thư phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM

Phường Dĩ An hiện là địa phương đông dân nhất TP.HCM với 227.817 người, được sáp nhập từ các phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp (thành phố Dĩ An, Bình Dương trước đây); diện tích hơn 21,3 km2.

Tham dự đại hội Đảng bộ phường Dĩ An lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; lãnh đạo thành phố Dĩ An (cũ) qua các thời kỳ và 249 đại biểu đại diện cho 3.504 đảng viên ở 611 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường Dĩ An.

Ông Nguyễn Văn Được chỉ đạo đại hội Đảng bộ phường Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại hội Đảng bộ phường Dĩ An đề ra mục tiêu từ nay đến 2030 thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực...

Thực hiện các giải pháp để phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là các nhóm chất lượng cao, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 12,2%/năm.

Ông Võ Văn Hồng (nguyên Trưởng công an, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 1%...

Xây dựng phường Dĩ An thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao cấp ủy và chính quyền phường Dĩ An ngay sau khi sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố bộ máy và vận hành thông suốt các hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng Dĩ An là phường trọng điểm, vì vậy Đảng ủy phường cần chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát cơ sở, "gần dân, sát dân" hơn nữa. Đồng thời xây dựng chính quyền thật sự liêm chính, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trung tâm hành chính phường Dĩ An, trước đây là Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Được đề nghị phường Dĩ An phải nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại: "Phường Dĩ An là đơn vị hành chính lớn, điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phường với các sở, ngành thành phố và các địa phương lân cận…", ông Được phát biểu.

Khu công nghiệp Sóng Thần lâu đời nhất ở phường Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Được đề nghị xây dựng phường Dĩ An là đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, bền vững và nghĩa tình: "Với vị trí địa lý và tiềm năng sẵn có, phường Dĩ An cần được định hướng trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và giáo dục trong tương lai".

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị phường Dĩ An phải đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục và y tế. Phối hợp với ngành giáo dục để sớm xây dựng thêm trường học, giảm áp lực sĩ số học sinh/lớp. Quan tâm nâng chuẩn các trường học hiện có, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý trường học.

Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về y tế, ông Được đề nghị nâng cấp trạm y tế phường cả về cơ sở vật chất lẫn nhân lực, phấn đấu đạt tiêu chí tiên tiến, đủ khả năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trong bối cảnh quy mô dân số lớn như phường Dĩ An hiện nay.

Ông Được cũng khuyến khích phường Dĩ An xã hội hóa y tế, thu hút các phòng khám đa khoa, cơ sở y tế tư nhân chất lượng cao đầu tư trên địa bàn để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Lãnh đạo và trụ sở phường Dĩ An