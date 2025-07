Ngày đầu làm việc ở Dĩ An, phường đông dân nhất TP.HCM

P.Dĩ An (TP.HCM mới, thuộc tỉnh Bình Dương cũ) được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ P.Dĩ An, P.An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác của P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An cũ).

Trụ sở UBND P.Dĩ An mới hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

P.Dĩ An có diện tích tự nhiên 21,375 km2, dân số 227.817 người, là phường đông dân nhất TP.HCM mới (đứng sau là P.Hiệp Bình 215.638 người; P.Tăng Nhơn Phú 208.233 người; xã Bà Điểm 204.289 người…).

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Dĩ An (đặt tại UBND TP.Dĩ An cũ) từ sáng sớm 1.7, đã có hàng trăm người dân đến đây để giải quyết các thủ tục hành chính như: đất đai, đăng ký kinh doanh, giáo dục…

Rất đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại P.Dĩ An mới ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chị Phạm Hoài Thu (người dân P.Dĩ An) cho biết từ 7 giờ 30 sáng chị đến trung tâm phục vụ hành chính công để làm thủ tục chuyển trường cho con. Tại đây, chị Thu được các tình nguyện viên hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và được chị đánh giá rất nhiệt tình, nhanh chóng.

Còn anh Đàm Văn Tân (người dân) cho biết anh đi làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. "Trước khi đến đây, tôi nghĩ thủ tục đăng ký kinh doanh rườm rà; nhưng khi đến nơi, tôi được hướng dẫn chỉ mất khoảng 5 phút là thực hiện xong các thủ tục đăng ký kinh doanh", anh Tân cho biết.

Đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày (1.7), ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, đã đến khảo sát tại P.Dĩ An.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công P.Dĩ An từ sáng sớm, trước khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND P.Dĩ An, cho biết để đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thông suốt, UBND P.Dĩ An (mới) đã trang bị, nâng cấp đường truyền internet tốc độ cao để không bị gián đoạn, tắc nghẽn trong quá trình truyền hồ sơ, dữ liệu liên thông với TP.HCM...