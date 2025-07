Chủ tịch Nguyễn Văn Được làm việc với phường đông dân nhất TP.HCM

Sáng 1.7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác TP.HCM xuống thăm và làm việc với phường Dĩ An. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM sau hợp nhất.

Phường Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM với 228.000 người, xếp thứ 2 cả nước, sau phường Rạch Giá (An Giang).

Đây là buổi làm việc đầu tiên của Chủ tịch Nguyễn Văn Được với phường mới, ngay trong ngày đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao đổi với các tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục hành chính ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM việc chọn phường Dĩ An là nơi thăm và làm việc đầu tiên nói lên vị trí quan trọng của Dĩ An và tỉnh Bình Dương cũ, nơi đây là thủ phủ về công nghiệp và cải cách hành chính, tiếp nhận đầu tư, được Trung ương đánh giá rất cao.

Buổi làm việc trong ngày đầu tiên chuyển giao chính quyền 2 cấp vừa động viên, vừa kiểm tra tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân của phường đã đúng chỉ đạo Trung ương hay chưa.

Chủ tịch TP.HCM cũng nhắc lại lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi công bố sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: "Đến thời điểm này, đội ngũ chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững".

Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An báo cáo về công tác chuẩn bị giải quyết thủ tục hành chính ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Được đề nghị lãnh đạo phường báo cáo ngắn gọn về việc ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ; chuyển giao nhiệm vụ cấp thành phố xuống 3 phường (về hồ sơ, con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là trung tâm phục vụ hành chính công).

Qua kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công của phường, ông Được đánh giá phường Dĩ An chuẩn bị rất tốt về con người, trang thiết bị và tinh thần sẵn sàng phục vụ.

Lãnh đạo TP.HCM cũng mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của phường khi triển khai chính quyền 2 cấp và các đề xuất, kiến nghị với tinh thần chủ động tiến công, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM vào top 100 thành phố toàn cầu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phường đông dân nhất TP.HCM có 168 biên chế

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An được sắp xếp từ các phường Dĩ An, An Bình và 6 khu phố của phường Tân Đông Hiệp của TP.Dĩ An, Bình Dương cũ. Sau sáp nhập, phường Dĩ An rộng 21,4 km2, dân số gần 228.000 người.

Trụ sở làm việc của Đảng ủy phường tại trụ sở Thành ủy Dĩ An; trụ sở HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tại Trung tâm hành chính TP.Dĩ An; trụ sở tiếp công dân bố trí độc lập tại trụ sở ban tiếp dân của TP.Dĩ An cũ.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Toàn phường có 168 biên chế, trong đó khối Đảng 31 biên chế, khối MTTQ và các đoàn thể 29 biên chế, khối nhà nước 93 biên chế và khối đơn vị sự nghiệp có 15 biên chế.

Bà Thủy cho biết trung tâm phục vụ hành chính công phường tổng diện tích sàn hơn 810 m2, có 17 người và 3 tình nguyện viên hỗ trợ người dân làm hồ sơ trực tuyến. Cơ sở vật chất như bàn ghế, phòng làm việc, thiết bị, máy tính, đường truyền internet kết nối bố trí đầy đủ. Bà Thủy đề xuất ứng trước kinh phí nâng cấp đường truyền để giải quyết thủ tục hành chính khi hồ sơ gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM lưu ý cần ưu tiên phục vụ người dân sau sáp nhập ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nhấn mạnh ưu tiên là đảm bảo đời sống người dân, không để tình huống bất ngờ xảy ra trên địa phường Dĩ An và cả 168 phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM.

Phải làm cho người dân cảm nhận được điều đó, được thụ hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn, nơi đầu tiên và tiếp xúc hằng ngày là trung tâm phục vụ hành chính công phường.

"TP.HCM là siêu đô thị thì phải làm tốt hơn về chuyển đổi số, công dân số, thủ tục công khai, minh bạch, thúc đẩy giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính", ông Lợi nói, đồng thời đề nghị phường cần tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi làm thủ tục hành chính.