TP.HCM và Bình Dương họp bàn kết nối hạ tầng giao thông, an ninh trật tự

5 vị trí kết nối giao thông trọng điểm 3 thành phố

Tham gia cuộc họp có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các sở ngành, thành phố: Thủ Đức (TP.HCM), Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) cùng lãnh đạo các phường giáp ranh giữa 2 địa phương.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại cuộc họp ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, UBND TP.Thủ Đức đã đề xuất 5 vị trí kết nối giao thông trọng điểm với TP.Dĩ An, TP.Thuận An.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, vị trí 1 kết nối đường Đào Trinh Nhất (TP.Thủ Đức) với đường An Bình (TP.Dĩ An).

Vị trí 2, kết nối đoạn đường ĐT.743B (TP.Thuận An) với đường Bình Chiểu (TP.Thủ Đức) vào cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Vị trí 3, đoạn đường dự phóng Nam khu chế xuất Linh Trung 2 (TP.Thủ Đức) kết nối với đường Vĩnh Phú 32 (TP.Thuận An).

UBND TP.Thủ Đức đề xuất các vị trí giao thông kết nối với Bình Dương ĐỖ TRƯỜNG

Vị trí 4, đoạn đường N3 (TP.Thủ Đức) kết nối với đường Vĩnh Phú 41 (TP.Thuận An).

Vị trí 5, đoạn đường N1 (TP.Thủ Đức) kết nối đường Bình Hòa 1 (TP.Thuận An).

Ngoài ra, các sở, ngành của TP.HCM cũng đề xuất 6 vị trí giao thông kết nối với Bình Dương, trong đó bao gồm các tuyến cầu, đường dọc sông Sài Gòn kết nối Bình Dương với Q.12 và H.Hóc Môn (TP.HCM).

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An (Bình Dương) ĐỖ TRƯỜNG

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, còn đề xuất thêm việc kết nối đường Ngô Chí Quốc (TP.Thủ Đức) với đường Vĩnh Phú 32 (TP.Dĩ An) và đại lộ Bình Dương để tạo sức bật cho vùng đi lên.

Về lĩnh vực ANTT, ông Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP.Thủ Đức, báo cáo trong thời gian qua, đơn vị cùng Công an TP.Thuận An và Công an TP.Dĩ An đã ký kết đảm bảo ANTT, an toàn giao thông giữa 3 địa phương. Ông Dương khẳng định cho đến nay giữa 3 thành phố chưa để xảy ra điểm nóng về ANTT.

Tuy nhiên, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP.Dĩ An, lo ngại tình hình khiếu kiện, khiếu nại đông người có thể phát sinh do quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án công trình giao thông…

TP.HCM và Bình Dương cùng đề nghị đẩy nhanh tiến độ

Kết thúc cuộc họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thống nhất với các đề xuất của các địa phương của TP.HCM và Bình Dương. Ông Minh phát biểu: "Các vị trí kết nối như đã đề xuất về phía Bình Dương cũng đang rất mong muốn, đồng thời kiến nghị TP.HCM và Bộ GTVT quan tâm, xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đến năm 2025".

Liên quan đến các đường vành đai 3, vành đai 4, ông Võ Văn Minh cho biết hiện Bình Dương cũng đã triển khai và dự kiến trong tháng 6.2023 khởi công đường vành đai 3.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ĐỖ TRƯỜNG

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, thống nhất 5 đề nghị của UBND TP.Thủ Đức và đề nghị thực hiện các thủ tục để triển khai sớm. Riêng phần đề nghị của ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, ông Phan Văn Mãi đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến Trúc TP.HCM nghiên cứu để thực hiện.

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu: "Những vấn đề gì mà Bình Dương đề xuất, nếu phát triển hài hòa với TP.HCM thì tôi đề nghị các sở ngành, địa phương của TP.HCM phải đáp ứng".