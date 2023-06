Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương được điều động làm Bí thư TP.Dĩ An

Ngày 14.6, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức lễ trao quyết định điều động ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương, giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Dĩ An. Ông Hồ Quang Điệp (sinh năm 1965, quê quán Thuận An, Bình Dương) có trình độ cử nhân chính trị, thạc sĩ kinh tế, cử nhân quản trị kinh doanh.

Trước khi được điều động làm Bí thư TP.Dĩ An, ông Điệp từng trải qua các chức vụ : Chủ tịch UBND TX.Thuận An (nay là TP.Thuận An), Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, Bí thư TX.Tân Uyên và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Điệp được điều động làm Bí thư TP.Dĩ An thay cho ông Bùi Thanh Nhân trước đó được điều động làm Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Hồ Quang Điệp, tân Bí thư TP.Dĩ An (Bình Dương). ĐỖ TRƯỜNG

TP.Dĩ An được thành lập ngày 1.4.2020 có diện tích 60,01 km2, dân số 500.189 người, là thành phố có quy mô dân số lớn đứng thứ 2 của Bình Dương.

TP.Dĩ An giáp ranh TP.Thuận An (Bình Dương), TP.Thủ Đức (TP.HCM) và TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

TP.Dĩ An có 7 phường, gồm: Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, An Bình, Bình An, Bình Thắng và Tân Bình.

Hiện TP.Dĩ An đang là đô thị loại 2; có các KCN được thành lập đầu tiên ở Bình Dương như, KCN: Sóng Thần 1; Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, B…