Va chạm với xe lôi tự chế ở phường đông dân nhất TP.HCM, 1 người tử vong

Ngày 30.7, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa xe máy và xe lôi tự chế ở phường Dĩ An (TP.HCM) làm 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày (30.7), chị N.T.C (38 tuổi, ở Đồng Nai) chạy chiếc xe lôi tự chế đi chở hàng hướng từ phường Dĩ An ra cầu vượt Sóng Thần thì bất ngờ va chạm với 2 thanh niên đi xe máy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: Đ.X

Cú va chạm mạnh làm chiếc xe lôi vỡ tan tành nhưng chị C. chỉ bị thương nhẹ còn 2 nam thanh niên bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện, nhưng 1 người đã tử vong.

Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM với dân số trên 227.817 người, được sáp nhập từ các phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp của thành phố Dĩ An (Bình Dương cũ).

Hiện công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ việc.