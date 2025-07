TP.HCM: Chủ tịch Nguyễn Văn Được kiểm tra hoạt động tại phường Phú An

Phường Phú An mới được thành lập trên cơ sở xã Phú An (thành phố Bến Cát cũ) và phường Tân An, các khu phố từ 1 - 6 của phường Hiệp An (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ), có diện tích 36,7 km2, dân số 53.936 người.

Người dân phường Phú An rất hài lòng

Ông Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch phường Phú An, cho biết Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An vận hành thử nghiệm từ ngày 16.6, chính thức từ ngày 1.7.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm được bố trí khu vực tiếp nhận và số hóa hồ sơ thủ tục hành chính 6 quầy trong các lĩnh vực; tư pháp, hộ tịch; đất đai, môi trường; đăng ký kinh doanh… và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của công an giải quyết.

Từ ngày 1.7, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An đã tiếp nhận 414 hồ sơ, gồm 378 hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phường (chủ yếu là sao y từ bản chính giấy tờ, chứng thực chữ ký, xác nhận tình trạng hôn nhân) và 30 hồ sơ thuộc thẩm quyền Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 2 từ phải qua) cùng tham gia đoàn kiểm tra. ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm đã trả kết quả 383 hồ sơ đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Về thẩm quyền công an phường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được 52 hồ sơ (gồm: đăng ký tạm trú 19 hồ sơ; xác nhận thông tin về cư trú 21 hồ sơ; định danh căn cước 8 hồ sơ; đăng ký thường trú - xóa đăng ký thường trú - điều chỉnh thông tin trên cư trú và cấp đổi giấy phép lái xe mỗi lĩnh vực 11 hồ sơ).

Ông Nguyễn Văn Được kiểm tra tại Trung tâm IOC. ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá trình vận hành thử nghiệm, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An đã phát phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả có 42/50 phiếu đánh giá ở mức độ "Rất hài lòng", 8/50 phiếu "Hài lòng"; không có phiếu nào đánh giá ở mức độ "Bình thường" và "Không hài lòng".

Bên trong Trung tâm IOC thuộc Bình Dương cũ ẢNH: NHẬT THỊNH

Về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, UBND phường Phú An đã ban hành các quyết định phân công công việc chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên UBND phường; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý các phòng, đơn vị.

UBND phường Phú An kiến nghị UBND TP.HCM sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về bộ nhận diện bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện để địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật các kiến thức, quy định pháp luật mới được ban hành có hiệu lực từ 1.7 cho cán bộ, công chức.

Trung tâm IOC Bình Dương cũ hiện đã sáp nhập, liên thông với TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi kiểm tra ở phường Phú An, đoàn công tác của UBND TP.HCM tiếp tục kiểm tra tại Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc tỉnh Bình Dương cũ.