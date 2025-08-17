Ông Nguyễn Phi Hoàng làm Bí thư xã Phú Giáo diện tích lớn thứ 2 ở TP.HCM

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Phú Giáo (nhiệm kỳ 2025 - 2030) có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo qua các thời kỳ của huyện Phú Giáo (cũ) và 250 đại biểu chính thức.

Đảng bộ xã Phú Giáo hiện có 42 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.404 đảng viên. Xã Phú Giáo được thành lập từ thị trấn Phước Vĩnh, xã An Bình và một phần xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ) có diện tích 192,8 km² và dân số 42.739 người (là xã có diện tích lớn thứ 2 TP.HCM, sau xã An Thới Đông thuộc huyện Cần Giờ, TP.HCM trước đây, 258 km2).

Ông Nguyễn Phi Hoàng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Phú Giáo (TP.HCM) nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NGUYỄN MINH

Đại hội Đảng bộ xã Phú Giáo thông qua nghị quyết, phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về tổng giá trị sản phẩm của địa phương đạt 10,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 114 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm xuống còn dưới 1% vào cuối nhiệm kỳ 2030…

Xã Phú Giáo được thừa hưởng toàn bộ cơ sở vật chất của huyện Phú Giáo cũ để lại khá khang trang ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở xã Phú Giáo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cho rằng sau khi sắp xếp tổ chức, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đồng nghĩa với việc không gian hành chính được mở rộng và bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tạo tiền đề quan trọng để triển khai các nhiệm vụ mới.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị xã Phú Giáo tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Xã Phú Giáo có diện tích lớn thứ 2 ở TP.HCM là một lợi thế để phát triển công nghiệp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Xã Phú Giáo cần tận dụng lợi thế quỹ đất rộng và vị trí trung tâm để chủ động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng hiện đại. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành sớm hoàn thiện các thủ tục, hạ tầng cần thiết để hình thành các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch trên địa bàn xã, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ.

"Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ và cải cách hành chính sẽ tác động tích cực, mở ra cơ hội bứt phá nếu biết tận dụng tốt. Vì vậy đối với khu vực nông nghiệp - nông thôn, xã Phú Giáo phải đặc biệt coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp; mở rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ cho giá trị kinh tế cao", bà Tuyết phát biểu.

Sau sáp nhập cũng mở ra một không gian phát triển mới cho xã Phú Giáo ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị xã Phú Giáo cần khuyến khích phát triển các ngành thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng hoạt động, phát triển các loại hình dịch vụ mới. Tiếp tục hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; tăng cường liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản…

Lãnh đạo và trụ sở xã Phú Giáo