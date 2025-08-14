Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị Thủ Dầu Một phát triển dịch vụ đô thị cao cấp

Phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), nằm ở trung tâm, vùng lõi của tỉnh Bình Dương (cũ), có bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Thủ Dầu Một (cũ) và có vị thế quan trọng trong việc tạo động lực phát triển các phường lân cận.

Phường Thủ Dầu Một được thành lập từ việc sáp nhập các phường: Phú Cường, Chánh Nghĩa, Phú Thọ và một phần các phường Hiệp Thành, Chánh Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một cũ), có diện tích 15,6 km2, dân số 88.132 người. Đảng bộ phường Thủ Dầu Một có 82 tổ chức Đảng và 3.509 đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại đại hội, các đại biểu phường Thủ Dầu Một đã tập trung thảo luận đóng góp cho dự thảo văn kiện. Đại hội cũng thông qua nghị quyết về xây dựng và phát triển phường Thủ Dầu Một với những nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, xã hội, con người và quốc phòng, an ninh.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một tại đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại hội cũng thông qua nghị quyết, công bố quyết định chỉ định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, gồm: bà Nguyễn Thu Cúc làm Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Văn Nồng, ông Trần Phong Lưu cùng làm Phó bí thư Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một gồm 33 ủy viên…

Bà Nguyễn Thu Cúc (Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại hội Đảng bộ phường Thủ Dầu Một cũng xác định 2 khâu đột phá trong phát triển và xây dựng, gồm: chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, đồng bộ hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển không gian công cộng, cảnh quan ven sông, phát triển du lịch lịch sử, bản sắc đô thị…

Thu hút doanh nghiệp chiến lược về Thủ Dầu Một, hình thành khu phố kinh doanh hiện đại

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị Đảng bộ phường Thủ Dầu Một trong công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với xây dựng các cơ quan chính quyền trong sạch, vững mạnh, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với đội ngũ cán bộ vững vàng về chuyên môn, ứng dụng tốt công nghệ thông tin để thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của các tầng lớp người dân và các nhà đầu tư.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phát triển kinh tế, ông Võ Văn Minh đề nghị phường Thủ Dầu Một: "Tôi đề nghị Đảng bộ phường phải tận dụng tối đa vị trí trung tâm và lợi thế hạ tầng của thành phố Thủ Dầu Một trước đây để thu hút các doanh nghiệp chiến lược, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, logistics, mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng, hình thành các khu phố kinh doanh hiện đại, gắn với các sản phẩm dịch vụ đặc trưng của địa phương", ông Minh phát biểu.

Đường ven sông Sài Gòn qua phường Thủ Dầu Một đang hình thành phố thương mại, dịch vụ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, ông Võ Văn Minh đề nghị phải ưu tiên giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là về giáo dục, y tế, việc làm, nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa phục vụ cho người dân và công nhân lao động.

Tiếp tục duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả như: "Cà phê sáng, trao đổi cùng nhân dân". Nâng cao chất lượng hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở vững mạnh, hiện đại.

Biểu tượng cánh hoa dầu của phường Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về quốc phòng, an ninh, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp và có nhiều biện pháp đồng bộ, hữu hiệu để tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, đẩy lùi các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người trên địa bàn.