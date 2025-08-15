TP.HCM: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự đại hội Đảng bộ phường Phú An

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú An (TP.HCM) có 166 đại biểu tham dự đại diện cho 1.113 đảng viên ở 41 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy phường.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp cho văn kiện đại hội và phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng công bố quyết định của Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Thường trực Đảng ủy phường gồm: Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy; bà Trần Thị Hương Ly và ông Trần Bảo Lâm cùng giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy và 33 đảng ủy viên.

Ông Nguyễn Hoàng Thông (nguyên Phó bí thư Thường trực thị ủy Bến Cát, nguyên Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương) làm Bí thư Đảng, Chủ tịch HĐND phường Phú An.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại hội Đảng bộ phường Phú An cũng thông qua nghị quyết với mục tiêu xây dựng Đảng bộ phường và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực để đầu tư xây phường Phú An thành đô thị xanh, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Thực hiện giải pháp để phát triển dịch vụ chất lượng cao, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM đầu tàu kinh tế, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Hoàng Thông được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Phú An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị...

Trong lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ phường Phú An đề ra nhiệm vụ trọng tâm tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển dịch cơ cấu hợp lý: chú trọng phát triển dịch vụ, nông nghiệp đô thị công nghệ cao, du lịch nông nghiệp sinh thái xanh - nhà vườn ven sông.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, mô hình đô thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị theo hướng "làng trong phố, phố trong làng".

Phát huy giá trị truyền thống lịch sử, xây dựng phường Phú An giàu đẹp, nghĩa tình

Phát biểu ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, ghi nhận đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của phường Phú An.

Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng bộ phường Phú An cần lãnh đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân; phát huy thế mạnh của địa phương để huy động nguồn lực xã hội đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng đạt 2 con số trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị ngay sau đại hội, Đảng bộ phường Phú An phải tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ 3 chính sách người có công, an sinh xã hội và trợ giúp xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Đảng bộ phường phải cam kết chính trị cao hơn để trong nhiệm kỳ tới lãnh đạo, chỉ đạo chính sách và tạo điều kiện, hỗ trợ, định hướng giúp đỡ các hộ thoát nghèo có việc làm ổn định, tạo thu nhập ổn định, tiếp cận các dịch vụ xã hội, trước mắt là tiếp tục huy động nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, quyết tâm phấn đấu không còn hộ nghèo và không để tái nghèo", ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu.





Phường Phú An được thành lập từ xã Phú An (thành phố Bến Cát cũ) và phường Tân An, một phần của phường Hiệp An (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) có quy mô dân số 53.936 người; diện tích 36,7 km 2. Đảng bộ phường Phú An có 41 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.113 đảng viên. Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công: Đường ĐX.09, phường Phú An (UBND phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), TP.HCM. Trụ sở Công an phường Phú An: số 389 đường Phan Đăng Lưu, phường Phú An (phường Hiệp An cũ), TP.HCM.



