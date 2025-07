Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Thăm hỏi, chúc sức khỏe nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Văn Lợi đã báo cáo một số tình hình về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM mới sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu với TP.HCM.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Lợi cũng chuyển lời thăm hỏi, tri ân của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện với ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng mong muốn nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đóng góp những ý kiến cho Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và xây dựng TP.HCM mới ngày càng tươi đẹp hơn.

Trong trạng thái vui vẻ, giản dị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ những kỷ niệm từ thời hoạt động cách mạng ở trong rừng và đặc biệt là những khoảng thời gian nguyên Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sông Bé và TP.HCM trước đây.

Nguyên Chủ tịch nước mong muốn thế hệ đại biểu Quốc hội sau này giữ vững và phát huy truyền thống, cùng chung sức, chung lòng vì một TP.HCM phát triển.

Sáng cùng ngày (25.7), nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng với người dân Phú An cũng đến viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Phú An; dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng…

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng với người dân phường Phú An đi viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sinh tại ấp Phú Thứ, xã Phú An (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ). Nay xã Phú An được sáp nhập với phường Tân An và một phần phường Hiệp An (thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây) lấy tên là phường Phú An.