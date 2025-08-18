Phó bí thư Thành ủy TP.HCM: Hiệp Phước cần phát huy tiềm năng kinh tế ven sông

Sáng 18.8, Đảng bộ xã Hiệp Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng 199 đại biểu - đại diện cho 1.265 đảng viên trên địa bàn.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Hiệp Phước hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo của xã được triển khai hiệu quả; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; văn hóa - xã hội có bước tiến rõ nét, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục và xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã nhìn nhận vẫn còn những hạn chế vì các ngành kinh tế mặc dù tăng trưởng về số lượng nhưng quy mô chưa tương xứng với tiềm năng, nông nghiệp đô thị chỉ mới định hình, chưa có nhiều mô hình hiệu quả để nhân rộng.

Phát động ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hiệp Phước xem việc sắp xếp địa giới hành chính xem đây chính là cơ hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo và phát triển trong thời gian tới.

Công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - cảng Hiệp Phước, trung tâm logistics ở xã Hiệp Phước đang từng bước được tháo gỡ, một số dự án trọng điểm được triển khai, tạo động lực phát triển khu vực phía nam TP.HCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Phước ra mắt đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Phước gồm 31 ủy viên đã ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Minh Đức làm Bí thư Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo làm Phó bí thư thường trực và bà Lê Thị Anh Thư làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước.

Ông Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1972, trình độ: thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân kinh tế, cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Phước, ông Nguyễn Minh Đức từng giữ các chức vụ: Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, Trưởng phòng Kinh tế Đảng (Văn phòng Thành ủy TP.HCM).

Ông Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Phước ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Xã Hiệp Phước cần phát huy hiệu quả tiềm năng để bứt phá

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu xã Hiệp Phước tăng cường xây dựng Đảng, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ mới. Xã cần tập trung nguồn thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị xã Hiệp Phước triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy - đặc biệt là "bộ tứ trụ cột". Xã cần chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch; phát huy lợi thế tiềm năng hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến metro số 4 hoàn thành, đưa vào hoạt động sẽ mở ra không gian phát triển lớn cho xã Hiệp Phước về thương mại - dịch vụ, phát triển đô thị và phát huy tiềm năng kinh tế ven sông, phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn cảnh quan, môi trường tự nhiên địa phương", ông Thông định hướng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đồng thời yêu cầu xã Hiệp Phước quan tâm, làm tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, nhất là thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất đai trên địa bàn.

Ông Thông nhấn mạnh, xã phải tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng đô thị cảng - công nghiệp, trung tâm logistics; chủ động rà soát quỹ đất, tài sản công trên địa bàn để quản lý tốt, không để thất thoát và đề xuất với thành phố phương án khai thác hiệu quả.

Sau cùng, ông Đặng Minh Thông định hướng xã Hiệp Phước cần đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội để xây dựng xã Hiệp Phước xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại, nghĩa tình.