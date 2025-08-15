Ông Nguyễn Thanh Nghị: Văn nghệ sĩ góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa TP.HCM

Chiều 15.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ thành phố, góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị do Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức đồng chủ trì.

Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu khai mạc, ông Dương Anh Đức cho biết, trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, ngày càng có nhiều sáng tác, tác phẩm có giá trị.

Bằng năng lực chuyên môn, nhiệt tình và tâm huyết, đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy sáng tác, biểu diễn phục vụ nhu cầu của đời sống, xã hội. Đồng thời, ý thức trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ ngày một nâng cao.

Ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu khai mạc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cần có chiến lược quảng bá văn học nghệ thuật bài bản

Góp ý cho dự thảo báo cáo, nhà văn Bích Ngân cho rằng, 5 năm qua, văn học nghệ thuật có đóng góp rất đáng kể cho thành tựu phát triển chung của TP.HCM. Tuy nhiên, các hoạt động văn học nghệ thuật đa phần ở quy mô phong trào, chưa có tính chuyên nghiệp.

"50 năm qua văn học nghệ thuật của TP.HCM du nhập nhiều hơn là hội nhập, chưa có chiến lược quảng bá. Với tiềm năng sẵn có về giới văn nghệ sĩ tài năng, tâm huyết, thành phố cần có cách quảng bá văn học nghệ thuật ra thế giới bài bản", nhà văn Bích Ngân đề xuất.

Nhà văn Bích Ngân phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Quốc Dũng, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM chia sẻ, trong bối cảnh đời sống chịu tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nhiều hình ảnh do AI tạo không có tính chân thực. Khi xem một tấm ảnh, nhiều người phải phân biệt xem đây là do người chụp hay AI tạo ra. Điều này đe dọa sự tồn tại vai trò của văn học nghệ thuật với nhiếp ảnh.

PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Hội Âm nhạc TP.HCM, nêu ý kiến văn nghệ sĩ thành phố luôn khao khát sẽ có một thiết chế văn hóa ngay tại thành phố. Theo bà, Nhà hát TP.HCM không chỉ để hát, đó còn là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa của thành phố.

NSƯT Hạnh Thúy góp ý về độ chênh về văn học nghệ thuật giữa Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM sau hợp nhất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm đề xuất, cần có sự đột phá trong hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, nhà hát giao hưởng ngay tại TP.HCM. "Đây là mảnh đất tề tựu đa dạng các văn nghệ sĩ, góp phần kết nối, duy trì mạch nguồn văn hóa... Báo cáo chính trị cần thể hiện cách nào để "bơm, đẩy" và đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa nghệ thuật, dần tạo đột phá thật sự", PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm góp ý.

Phát huy tiềm năng của nghệ sĩ ở TP.HCM

Trong hội nghị, nhiều văn nghệ sĩ cũng chia sẻ ý kiến để phát huy tối đa tiềm năng của giới văn nghệ sĩ ở TP.HCM, đồng thời nêu những giải pháp vừa bảo tồn vừa phát huy văn hóa nội vùng sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính.

NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, góp ý cần có những hội diễn, liên hoan sân khấu, hội thi với tầm vóc quy mô tại TP.HCM. Đây là dịp để văn nghệ sĩ cùng nhau tham gia các cuộc chơi lớn và đóng góp hiệu quả cho thành phố.

NSND Mỹ Uyên mong muốn đem các tác phẩm nghệ thuật về tận địa phương phục vụ người dân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

NSƯT Hạnh Thúy cũng chỉ ra độ chênh về văn học nghệ thuật giữa Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM sau hợp nhất. "Cần thiết lập bản đồ văn hóa vùng để phát huy, tổ chức luân phiên các sự kiện từng nơi, làm mới các loại hình văn hóa nghệ thuật của từng địa phương", NSƯT Hạnh Thúy nói.

NSND Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ thì bày tỏ mong muốn được đem các tác phẩm nghệ thuật kịch nói, cải lương, hát bội... về tận các địa phương để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân TP.HCM.

Phát biểu bế mạc, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, cảm ơn sự gắn bó của văn nghệ sĩ đã và đang góp phần quan trọng trong bồi đắp tâm hồn bản sắc văn hóa cho TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhận xét, đây là buổi góp ý thiết thực, sâu sắc, nhận được 14 ý kiến đa dạng từ nội dung đến thành phần tham gia phát biểu ý kiến. Điều này thể hiện văn nghệ sĩ đã đầu tư thời gian, tâm sức để góp ý khách quan trên tinh thần tìm kiếm giải pháp cụ thể, tích cực để nâng cao chất lượng báo cáo chính trị của đại hội.

"Hội nghị đã nhận được các ý kiến phong phú, đóng góp liên quan cụ thể, có tính chuyên nghiệp, chiều sâu văn học nghệ thuật, vai trò dẫn dắt hỗ trợ của nhà nước, công tác đào tạo nguồn nhân lực, lưu trữ, số hóa tác phẩm, quan tâm đến điều kiện thưởng thức nghệ thuật của người dân thành phố sau sáp nhập, chính sách đối với văn nghệ sĩ. Thành ủy sẽ chỉ đạo tổ biên tập tổng hợp, tiếp thu tối đa ý kiến của văn nghệ sĩ tại hội nghị", ông Nghị nhấn mạnh.







