Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phường Cát Lái phát triển trục đô thị, cảng thông minh

Sáng 15.8, Đảng bộ phường Cát Lái (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cùng nguyên lãnh đạo TP.HCM, TP.Thủ Đức cũ và 223 đại biểu đại diện cho 1.579 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế phường Cát Lái có sự tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu thu chi ngân sách đều đạt và vượt mức đề ra. Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng không gian sống văn minh; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và sức khỏe người dân.



Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cát Lái diễn ra sáng 15.8 ẢNH: DIỆU MI

Tuy nhiên, phường Cát Lái vẫn gặp những thách thức trong việc khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Công tác cải cách hành chính có bước tiến nhưng chưa đạt kỳ vọng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Cát Lái đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thúc đẩy mô hình "chính quyền số, công dân số"; phát huy mạnh mẽ nguồn lực toàn dân để xây dựng phường phát triển nhanh, bền vững.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cát Lái gồm 27 ủy viên đã ra mắt đại hội. Ông Đỗ Anh Khang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; ông Võ Minh Thanh Tùng làm Phó bí thư Thường trực; ông Võ Tấn Quan làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.



Ông Đỗ Anh Khang, Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái ẢNH: DIỆU MI

Ông Đỗ Anh Khang sinh năm 1970; quê quán: Thái Bình (nay là Hưng Yên); trình độ: cử nhân luật, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị, thạc sĩ kinh tế quốc tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái, ông Đỗ Anh Khang từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cũ, Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp cũ, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp cũ.

Mở rộng không gian phát triển phường Cát Lái

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị, phường Cát Lái tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Ông Nghị yêu cầu, phường Cát Lái chú trọng phát triển các ngành kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển đô thị hiện đại và bảo vệ môi trường. Với vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông hiện đại và sự kết hợp giữa trung tâm logistics cùng với định hướng trở thành "trục đô thị - cảng thông minh", phường Cát Lái sẽ là địa phương có vai trò đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo tại đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Phường Cát Lái cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu - Khu công nghiệp và khu đô thị Cát Lái. Đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông đối ngoại, kết nối liên vùng để mở rộng không gian phát triển không chỉ cho Cát Lái mà còn cho cả TP.HCM", Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Phường cần tập trung chỉ đạo rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, địa phương phải quan tâm công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cát Lái ra mắt đại hội ẢNH: DIỆU MI

"Phường cần chủ động đề xuất điều chỉnh quy hoạch, tận dụng và khai thác hiệu quả các quỹ đất công hiện hữu để hình thành các công viên, mảng xanh kết hợp sân chơi thiếu nhi, điểm sinh hoạt ngoài trời cho người dân trên địa bàn", ông Nghị định hướng.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đồng thời yêu cầu phường đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

