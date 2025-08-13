Ông Nguyễn Thanh Nghị: Nâng cấp hạ tầng Bình Tân, kết nối đô thị vệ tinh phía tây

Sáng 13.8, Đảng bộ phường Bình Tân (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cùng 145 đại biểu đại diện cho 1.601 đảng viên trên địa bàn.

Phường Bình Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Bình Hưng Hòa B và một phần của phường Bình Trị Đông A, phường Tân Tạo. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả toàn diện. Kinh tế phường phát triển và chuyển dịch đúng định hướng, công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực; cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Bình Tân đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới; phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, khát vọng phát triển; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế... xây dựng phường Bình Tân có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.



Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tân ra mắt gồm 27 ủy viên. Trong đó, bà Phạm Thị Ngọc Diệu được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Quang Hưng và ông Nguyễn Văn Sử cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Bình Tân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tân ra mắt đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, sinh năm 1972, quê quán: xã Hưng Long, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị. Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân, bà Phạm Thị Ngọc Diệu làm Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân cũ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phát huy vai trò kết nối của phường ở cửa ngõ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của phường trong nhiệm kỳ qua.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy, phường Bình Tân với vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía tây TP.HCM, là mắt xích quan trọng trong trục phát triển hướng tây - tây bắc, kết nối TP.HCM với các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế trọng điểm phía nam và Đồng bằng sông Cửu Long; giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phường Bình Tân rà soát các quy hoạch phát triển không gian phường theo hướng tích hợp quy hoạch thành phố ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phường Bình Tân rà soát các quy hoạch phát triển không gian phường theo hướng tích hợp quy hoạch thành phố. Phường cần tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển hạ tầng đô thị bền vững. Địa phương cần phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội.



Bên cạnh đó, phường phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ động triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả các khâu đột phá. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phường Bình Tân nằm trong khu vực có vai trò kết nối giữa trung tâm TP.HCM với đô thị vệ tinh phía tây ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, phường Bình Tân nằm trong khu vực có vai trò kết nối giữa trung tâm TP.HCM với đô thị vệ tinh phía tây. Phường cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực trọng yếu, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển; cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn, trong đó, quan tâm phát triển hệ thống giao thông đối nội, giao thông đối ngoại, liên phường.

Phường cần tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông trọng điểm (như Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Tú, Tỉnh lộ 10, Liên khu 4 - 5…) để phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi. Ông Nghị đồng thời yêu cầu phường chú trọng tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc và trên địa bàn; tích cực thu hút đầu tư vào các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học công nghệ cao gắn với chuyển đổi số...

"Phường Bình Tân phải quản lý chặt chẽ đô thị nhất là ở các khu vực đô thị hóa; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, không bỏ trống địa bàn, không để xây dựng trái phép, tự phát", ông Nghị lưu ý.

Với đặc thù địa bàn đô thị hóa nhanh, dân cư đông, thành phần đa dạng, lao động tập trung lớn, giáp ranh nhiều xã, phường, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phường cần xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ứng dụng tốt công nghệ trong công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin từ nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn từ sớm, từ xa.

Ông Nguyễn Thanh Nghị khảo sát không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Là địa phương có dân số đông, thành phần dân cư đa dạng, phường Bình Tân cần đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm hướng đến phát triển con người toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đề nghị: "Phường Bình Tân phải chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, chăm lo tốt các thành phần chính sách, hộ cận nghèo, người yếu thế, người dân có hoàn cảnh khó khăn… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng cộng đồng nhân văn, nghĩa tình".

Phường Bình Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Bình Hưng Hòa B và một phần của phường Bình Trị Đông A, phường Tân Tạo, với diện tích 11,25 km2, dân số 161.851 người. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tân: 43 đường số 16. Hotline: 028 3765 2524. Công an phường Bình Tân: 43 đường số 16. Hotline: 028 3765 2488.



