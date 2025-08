Bí thư phường đông dân ở TP.HCM kiến nghị giữ lại đội trật tự đô thị

Chiều 1.8, Tổ công tác số 1 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm tổ trưởng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Bình Tân, Cát Lái, Hiệp Bình, Tân Tạo, Tân Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà.

Tổ công tác số 1 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TP.HCM làm việc với các phường về chuẩn bị và tổ chức đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bí thư phường kiến nghị giữ đội trật tự đô thị

Phường Tân Tạo được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần phường Tân Tạo, một phần phường Tân Tạo A của quận Bình Tân cũ và một phần của xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cũ. Ông Nguyễn Trung Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo, thông tin dân số của phường Tân Tạo là 113.363 người, trong đó dân số tạm trú là 66.082 người, chiếm tỷ lệ 58,29% trên tổng dân số của phường.

Số lượng người lao động tại Khu công nghiệp Tân Tạo và Công ty PouYuen đông nên tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp. Do vậy, vấn đề quản lý đô thị gặp nhiều khó khăn liên quan nhà cho thuê, công nhân, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng xây dựng trái phép.

Cán bộ phường đi kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cụ thể, phường có 12 điểm, khu vực mua bán, kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng, lề đường; 8 điểm thường xuyên tồn đọng rác; phường còn khoảng 500 ha đất nông nghiệp thuộc quy hoạch dự án đang triển khai khác thủ tục pháp lý đầu tư.

"Tuy nhiên, theo quy định đến ngày 1.8.2025 không còn Đội quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường nên UBND gặp khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm", ông Trung Anh nói và đề xuất giữ lại lực lượng này.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo cũng cho hay, trụ sở phường hiện có diện tích hạn chế nhất trong 10 phường thuộc quận Bình Tân cũ và nằm trong hành lang an toàn điện cao thế. Phường kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở phường mới bảo đảm hoạt động phù hợp, an toàn cho cán bộ.

Các phường sẵn sàng cho đại hội

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân, cho biết Đảng bộ phường có 99 tổ chức đảng trực thuộc với 1.601 đảng viên; các đảng bộ, chi bộ đã hoàn thành đại hội cơ sở. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030) dự kiến tổ chức ngày 12 - 13.8.2025 với 145 đại biểu.

Phường kiến nghị bổ sung biên chế theo quy mô dân số 161.851 người, thành lập Phòng Kinh tế - Tài chính phường, tăng biên chế công an và lập đơn vị sự nghiệp để chủ động thực hiện các dự án hạ tầng nhỏ.

Ông Đỗ Anh Khang, Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái báo cáo công tác chuẩn bị cho đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Đỗ Anh Khang, Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái, cho biết Đảng bộ phường (thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường Cát Lái và Thạnh Mỹ Lợi) có 1.579 đảng viên. Sau khi hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, phường đã lấy ý kiến cơ quan, chi bộ trực thuộc, nguyên lãnh đạo và đảng viên cao niên để đảm bảo văn kiện sát thực tế, phù hợp định hướng phát triển TP.HCM. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I dự kiến tổ chức ngày 14 - 15.8.2025 với 224 đại biểu.

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Rà soát, kiện toàn các chức danh

Chỉ đạo cuối buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các phường cho đại hội đảng bộ lần thứ nhất của 7 phường. Sau 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các phường cơ bản đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các vướng mắc sẽ được các cấp tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung để vận hành tốt hơn, phục vụ dân tốt hơn thời gian tới.

Liên quan văn kiện đại hội, ông Nghị nhận xét, các phường đã bám sát hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy, bám sát tình hình đảng bộ mình để xây dựng dự thảo. Báo cáo kiểm điểm các địa phương thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, chưa được cùng nguyên nhân và giải pháp trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu rà soát, kiện toàn các chức danh để đủ bộ máy làm việc ở địa phương ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, Phó bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, văn kiện cần đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là chủ trương ảnh hưởng tới phường trước sáp nhập. Các phường nên tận dụng cơ hội sắp xếp đơn vị hành chính là không gian phát triển mới trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng sống của người dân địa bàn.

"Các phường cần đưa giải pháp khơi thông nguồn lực về đất đai, hạ tầng, tháo gỡ, xử lý các dự án dở dang. Phần kiểm điểm đánh giá phải trung thực, khách quan, không tô hồng, bôi đen, không lặp lại hạn chế trong nhiệm kỳ tới", ông Nghị đề nghị.

Về công tác nhân sự, Phó bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cán bộ phường đoàn kết, thống nhất để cùng nhau chia sẻ khối lượng công việc nặng nề. Các phường nhanh chóng rà soát, kiện toàn các vị trí chức danh ở cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận cho đủ bộ máy làm việc.

Sau cùng, ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý, các địa phương chú trọng quản lý xây dựng, ứng dụng công nghệ trong quản lý trật tự đô thị. "Các phường có thể tổ chức tập huấn cán bộ để cán bộ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, bảo đảm tinh thần trách nhiệm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo", Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu.