Ông Nguyễn Thanh Nghị: Cần đẩy nhanh di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Ngày 1.8, Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự chỉ đạo đại hội có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Chủ đề đại hội phường Bình Hưng Hoà là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát triển phường Bình Hưng Hòa theo hướng xanh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố".

Tham dự đại hội có 179 đại biểu, đại diện cho 1.772 đảng viên thuộc 125 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt ẢNH: T.L

Phường Bình Hưng Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ phường Bình Hưng Hòa, một phần phường Bình Hưng Hòa A và một phần phường Sơn Kỳ (quận Bình Tân cũ).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phường Bình Hưng Hòa đã đưa vào sử dụng 7 trường học, thực hiện 5 dự án cầu, đường giao thông, 1 dự án thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp và 3 dự án bồi thường. Công tác cải tạo kênh rạch, chỉnh trang tuyến hẻm được tập trung thực hiện. Phường Bình Hưng Hòa đảm bảo mạng lưới cấp nước phủ kín địa bàn, duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sạch.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết, phường Bình Hưng Hòa là địa phương đầu tiên trong tổng số 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ phường.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, phường Bình Hưng Hòa cần sớm quy hoạch, định hình không gian phát triển mới phù hợp. Tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển hạ tầng đô thị hóa bền vững.

"Phường Bình Hưng Hòa nằm trong khu vực có vai trò kết nối giữa trung tâm thành phố với đô thị vệ tinh phía tây. Do đó, phường cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn, trong đó quan tâm phát triển hệ thống giao thông liên phường, quan tâm thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường, tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế giao thông trọng điểm để phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi", ông Nghị nói.

Tiếp đó, phường Bình Hưng Hòa cần tập trung phát triển văn hóa - xã hội, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, xây dựng cộng đồng nhân văn, nghĩa tình.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: T.L

Đồng thời, phường Bình Hưng Hòa phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với đặc thù địa bàn đông dân, đô thị hóa nhanh, giáp ranh nhiều địa phương, phường cần tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phát huy vai trò của các lực lượng công an, quân sự, tổ chức đoàn thể trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường Bình Hưng Hòa khẩn trương hoàn thành dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa để xây dựng, hình thành công viên sinh thái theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, phường chủ động phối hợp các sở, ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý bãi rác Gò Cát, tạo quỹ đất để phát triển công viên.

Phường Bình Hưng Hòa tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, cấp phường với vai trò là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, đòi hỏi hệ thống chính trị địa phương phải bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý, điều hành. Phường cần xây dựng đội ngũ cán bộ phường có trách nhiệm, đạo đức công vụ, năng lực tổng hợp, ứng dụng tốt công nghệ, gắn bó thực tiễn và tận tâm phục vụ người dân.

"Đại hội hôm nay chắc chắn sẽ là nền tảng quan trọng mở ra một chặng đường mới cho Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa. Tôi tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phường Bình Hưng Hòa sẽ tiếp tục xây dựng địa phương ngày càng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với kỳ vọng về hiệu quả mang lại từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, về hoạt động, mô hình tổ chức bộ máy mới", ông Nghị kết luận.