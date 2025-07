Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự kiến tổ chức đầu tháng 10

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Hồng Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM thông tin công tác chuẩn bị của tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, tiểu ban đã cơ bản có phương án cho các công tác thông tin tuyên truyền, chương trình nghệ thuật, hậu cần, bảo đảm đường truyền, chuẩn bị văn kiện phục vụ báo chí…

Tiểu ban cũng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra đầu tháng 10.

Phối cảnh dự kiến của hội trường đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chỉ đạo tại làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, phân công nhiệm vụ chi tiết của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Công việc của tiểu ban cơ bản không có vướng mắc, nhưng dự kiến kế hoạch có thay đổi, ông Nghị yêu cầu tiểu ban rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với thời hạn và thực tiễn triển khai.

Ông Nghị cũng yêu cầu Văn phòng Thành ủy tham mưu kiện toàn tiểu ban, ban hành kế hoạch mới nếu có sự thay đổi về phân công nhiệm vụ. Từng cơ quan, đơn vị liên quan bám sát kế hoạch được giao để triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.



Đây là đại hội lần thứ I trong bối cảnh vừa sáp nhập TP.HCM, ông Nghị yêu cầu công tác hậu cần, cơ sở kỹ thuật phải rà soát kỹ, hội trường tổ chức phù hợp quy mô mới, tính toán các tình huống để có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về đường truyền, máy tính và ứng dụng phục vụ đại hội, ông Nghị yêu cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng trang thiết bị, bảo đảm an toàn và ổn định trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Đối với các công tác liên quan đến quy chế và hướng dẫn, ông Nghị cho rằng đây là những phần việc đã quen thuộc, vì vậy cần nhanh chóng đưa vào triển khai thực tế và thúc đẩy tiến độ để kịp điều chỉnh khi cần thiết.

Đặc biệt, về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, các lực lượng chức năng đã có kế hoạch riêng và phải triển khai để không để xảy ra bất kỳ sự cố nào trên địa bàn.

Công tác phòng ngừa, phát hiện, trấn áp tội phạm cần được thực hiện chặt chẽ, đi đôi với phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng công an, quân sự và các cơ quan liên quan, nhằm tuyệt đối bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội, thành phố.

Đối với giao thông, cần xây dựng phương án phân luồng, điều tiết và phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc, tạo thuận lợi cho các hoạt động của đại hội và người dân trong khu vực.