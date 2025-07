Phó chủ tịch phường Sài Gòn ngồi 2 giờ ký 1.000 bản sao y giấy tờ

Sáng 31.7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Tổ trưởng tổ công tác số 2 Ban Chỉ đạo đại hội Thành ủy TP.HCM làm việc với đảng ủy các phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh và Dĩ An về công tác chuẩn bị đại hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ẢNH: SỸ ĐÔNG

Báo cáo tại buổi làm việc, bí thư đảng ủy các phường cho biết công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ phường cơ bản hoàn tất, đặc biệt là các văn kiện, báo cáo chính trị và phương án nhân sự, dự kiến tổ chức trong tháng 8.2025.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cho biết Đại hội phường dự kiến tổ chức trong 2 ngày 19 - 20.8 với sự tham dự của 160 đại biểu. Báo cáo chính trị của phường Sài Gòn có 2 nội dung nổi bật.

Đầu tiên là tiếp tục phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế, hướng tới xây dựng đề xuất là trung tâm thương mại tự do của khu vực TP.HCM tại vùng lõi siêu đô thị. Thứ hai là hướng đến chuyển đổi số, đặc biệt là quản lý đô thị thông minh.

Liên quan đến vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, ông Phát đánh giá việc vận hành cơ bản thông suốt nhưng phát sinh một số vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ.

Đặc biệt là hệ thống máy tính, thiết bị phục vụ tra cứu, số hóa hồ sơ không đồng bộ, ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ và trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP.HCM báo cáo công tác chuẩn bị đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đáng chú ý, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cho biết Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận một lượng lớn hồ sơ yêu cầu xác nhận của doanh nghiệp, người dân không thuộc thẩm quyền, không có cơ sở pháp lý rõ ràng, không thuộc danh mục đã được công bố.

Bên cạnh đó, phường tiếp nhận một lượng lớn hồ sơ phi địa giới nên hồ sơ sao y, chứng thực tăng 2 - 3 lần so với trước.

"Rất nhiều người dân đến phường sao y căn cước công dân, thậm chí có trường hợp sao y đến 1.000 bản, trong khi căn cước công dân đã có chip điện tử. Một phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn ngồi 2 tiếng đồng hồ chỉ để ký sao y trường hợp này", ông Phát chia sẻ.

Từ khó khăn trên, Đảng ủy phường Sài Gòn kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị rà soát giấy tờ đã và đang yêu cầu người dân xác nhận không cần thiết. Ở góc độ địa phương, UBND TP.HCM sớm hỗ trợ các phường trang bị hệ thống máy tính, trang thiết bị phục vụ công tác.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với lãnh đạo 5 phường về các vấn đề trọng tâm cần thảo luận ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nêu khó khăn với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh cho biết địa phương gặp khó khăn về trụ sở đủ diện tích làm việc, cá biệt như phường Cầu Ông Lãnh dùng tới 4 trụ sở nhỏ.

Ngoài ra, lãnh đạo các phường cũng kiến nghị hướng dẫn rõ hơn về phân cấp, ủy quyền, chuyển đổi chức danh từ cán bộ thành công chức, kinh phí tổ chức đại hội, làm rõ cơ quan chủ quản các trạm y tế phường…

Tạo hình ảnh đẹp đã khó, nâng cấp càng khó hơn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị Đảng ủy 5 phường dồn tâm trí, sức lực cho văn kiện nhằm xác định phương hướng tạo đột phá cho sự phát triển của địa phương, xác định nguồn lực khả thi gồm tài lực và nhân lực.

Ông Được cũng lưu ý các phường cần quan tâm cải cách hành chính, đặc biệt là trung tâm phục vụ hành chính công phải đầu tư tới nơi tới chốn về trụ sở, máy móc, thiết bị, con người.

Lãnh đạo TP.HCM nhận định nếu trung tâm phục vụ hành chính công được đầu tư bài bản sẽ góp phần cải cách hành chính, ngăn chặn tình trạng “cò” hồ sơ. Các phường, xã cần tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức hướng dẫn tận tình, tạo hình ảnh thân thiện của chính quyền.

“Tạo ra hình ảnh đẹp đã khó, giữ và nâng cấp lên càng khó hơn”, ông Được đánh giá, đồng thời lưu ý quan tâm thái độ phục vụ, đạo đức công vụ làm cho người dân và doanh nghiệp hài lòng.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, Chủ tịch TP.HCM biểu dương 5 phường đã chuẩn bị tốt về văn kiện, nhân sự.

Ông lưu ý thêm công tác tuyên truyền theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, việc trang trí phải thống nhất toàn bộ 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo.

Song song đó, các phường gặp khó khăn về trụ sở phối hợp lực lượng công an, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối để đại hội thành công tốt đẹp.