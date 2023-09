Trật tự đô thị có được khóa bánh xe xử lý vi phạm dừng, đỗ?

Trong bài đăng, một chiếc ô tô màu đen bị lực lượng trật tự đô thị khóa bánh kèm tờ thông báo: "Xe đã bị khóa do 'Dừng, đỗ sai quy định'. Liên hệ UBND P.4, Q.5; tổ trật tự đô thị để giải quyết vi phạm hành chính". Cuối thông báo cũng có kèm số điện thoại, thời gian liên hệ.



Trong hình ảnh, có thể thấy ngoài trật tự đô thị, xung quanh còn có công an và dân quân tự vệ.

Trật tự đô thị khóa bánh xe vi phạm về dừng, đỗ Nguyễn Thế

Anh N.T – tác giả những tấm ảnh cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 18.9 trên đường Trần Bình Trọng. Chiếc xe bị khóa bánh vì đỗ xe vào ngày chẵn trên đường có biển cấm đỗ xe ngày chẵn.

Biển cấm đỗ xe ngày chẵn là biển báo tròn có viền đỏ, 2 vạch màu trắng và 1 vạch chéo màu đỏ. Hình ảnh trên khiến nhiều người thắc mắc: trật tự đô thị có được khóa bánh xe?

Theo tìm hiểu của PV, trật tự đô thị trong tổ công tác trên là lực lượng phối hợp công an, dân quân tự vệ xử lý vi phạm về lòng lề đường tại địa bàn P.4, Q.5. "Nếu kế hoạch là của UBND phường thì UBND sẽ lập biên bản vi phạm, ngược lại kế hoạch của công an phường thì công an ra lập biên bản", một cán bộ trật tự đô thị giải thích.

Xe sau khi bị khóa bánh sẽ được dán tờ thông báo về đơn vị liên hệ để xử lý vi phạm Nguyễn Thế

Luật sư (LS) Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát cho biết, trong trường hợp này, trật tự đô thị đi cùng công an, dân quân tự vệ xử lý vi phạm về trật tự lòng, lề đường.

Theo LS, trên tờ thông báo có thông tin liên hệ của trật tự đô thị là phù hợp vì đó là lực lượng phụ trách việc này. Trật tự đô thị sẽ hướng dẫn người vi phạm quy trình xử lý và đây cũng là lực lượng giúp việc cho chủ tịch UBND phường. Người ra quyết định xử lý vi phạm hành vi trong tổ công tác có thể là chủ tịch phường hoặc trưởng công an phường.

Thông báo được dán lên xe Nguyễn Thế

"Vì xe này ở thời điểm vi phạm không có chủ xe nên tổ công tác tạm giữ phương tiện vi phạm sau khi xác định hành vi vi phạm. Nếu đưa xe vi phạm về trụ sở lại tốn kém chi phí cẩu xe nên tổ công tác dán thông báo để người vi phạm biết đơn vị nào khóa bánh, từ đó liên hệ xử lý", LS Lê Trung Phát nêu quan điểm.

Cũng theo LS, điều này hoàn toàn phù hợp luật luôn cho phép người ra quyết định xử phạt được tạm giữ xe vi phạm để đảm bảo nhiều lý do như: tránh tiếp tục vi phạm, đảm bảo thi hành quyết định xử phạt về sau.