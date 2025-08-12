TP.HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư quận 3 cũ làm Bí thư phường Xuân Hòa

Sáng 12.8, Đảng bộ phường Xuân Hòa (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố và 233 đại biểu - đại diện cho 3.855 đảng viên trên địa bàn.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng phường Xuân Hòa sáng 12.8 ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết nhiệm kỳ qua, phường có những kết quả khá toàn diện như: phát triển mảng xanh; kinh tế phát triển đúng định hướng dịch vụ - thương mại; đời sống văn hóa tinh thần đa dạng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; đặc biệt là triển khai mô hình "Vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm". Công tác chăm lo đời sống nhân dân được phường chú trọng với kết quả đã hoàn thành sớm 2 năm chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo tốt đời sống nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Xuân Hòa đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phường tập trung phát triển kinh tế bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh; phát huy mọi nguồn lực chỉnh trang phát triển đô thị; đầu tư phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân; tăng cường chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: NGUYỄN ANH

Phường tập trung phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn và tăng cường xây dựng hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh.

Tại đại hội, Ban Thường vụ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 ủy viên đã ra mắt đại hội. Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Đình Phát và ông Nguyễn Hùng Hậu cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1981. Quê quán: huyện Củ Chi, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ chính trị học, cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân nông nghiệp nông thôn, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, bà Nguyễn Thanh Xuân làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, Phó bí thư Quận ủy quận 8 cũ, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM và Bí thư Quận ủy quận 3 cũ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Xuân Hòa đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm ẢNH: NGUYỄN ANH

Đẩy mạnh mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, đánh giá Đảng bộ phường Xuân Hòa đã thể hiện vai trò là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, phường đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ông Võ Văn Dũng đề nghị, ở nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Xuân Hòa cần kêu gọi sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân cùng góp sức xây dựng phường phát triển bền vững; triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với định hướng chung của thành phố.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đồng thời yêu cầu phường Xuân Hòa tiếp tục quan tâm đầu tư công tác chỉnh trang và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, thân thiện môi trường. Phường cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đổi mới công tác dân vận.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Đặc biệt, phường Xuân Hòa phải tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho các thành phần chính sách, người có công. Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị phường đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình như: "Mỗi tuần 1 khu phố", "Việc có ý nghĩa giúp dân", "Vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm"... để thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân vào công việc chung của phường.

Ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh: "Phường Xuân Hòa cần quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Đẩy mạnh phát triển mảng xanh, cải tạo cảnh quan đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng không gian công cộng phường Xuân Hòa xanh - sạch - đẹp".

Ban Thường vụ phường Xuân Hòa ra mắt đại hội ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại đại hội, thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ủng hộ 50 triệu đồng đến phường Xuân Hòa chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng vì mưa lũ ở miền núi, trung du Bắc bộ và bắc Trung bộ ẢNH: NGUYỄN ANH

Phường Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Võ Thị Sáu và một phần khu phố 3, phường 4 (quận 3 cũ) với diện tích 2,2 km2 và dân số 48.464 người. Xuân Hòa là tên một làng trên địa bàn quận 3 xưa. Hiện nay, trên đường Lý Chính Thắng vẫn còn di tích đình Xuân Hòa. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa: 99 Trần Quốc Thảo (số cũ 101), phường Xuân Hòa. Hotline: 028.39326868 Công an phường Xuân Hòa: 38 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa. Hotline: 028.39316072



