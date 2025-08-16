Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc

Vũ Phượng
Vũ Phượng
16/08/2025 10:26 GMT+7

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc (TP.HCM) trong Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 16.8, Đảng bộ phường An Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc gồm 33 ủy viên đã ra mắt đại hội. Trong đó, ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy, bà Nguyễn Thị Kim Hương làm Phó bí thư Thường trực và ông Nguyễn Quốc Khánh làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

TP.HCM: Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc- Ảnh 1.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Lê Trương Hải Hiếu, sinh năm 1981. Quê quán: tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật. Trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị. 

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, ông Lê Trương Hải Hiếu từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 12 cũ, Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 1, Phó chủ tịch quận 1, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành cũ...

Phường An Lạc có các trục đường kinh tế xuyên tâm liên vùng (đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương...). Kinh tế phát triển chủ yếu theo hướng thương mại - dịch vụ. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đời sống, việc làm, thu nhập của người dân.

TP.HCM: Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đại diện Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chúc mừng đại hội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường An Lạc tập trung khai thác tối đa lợi thế vị trí cả ngõ phía tây TP.HCM, hạ tầng giao thông liên vùng, tiềm năng thương mại - dịch vụ; đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội để cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Phát huy tối đa lợi thế cửa ngõ phía tây của phường An Lạc

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết, với vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía tây của TP.HCM, An Lạc giữ vai trò đặc biệt trong kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long. 

Phường cần tập trung tăng trưởng kinh tế - xã hội, tận dụng lợi thế cửa ngõ để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ. Ông Nghị còn yêu cầu, phường An Lạc tập trung phát triển các ngành thương mại - dịch vụ chất lượng cao, logistics, kinh tế số; phát triển đô thị bền vững gắn với hạ tầng xanh, thông minh; khai thác lợi thế hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tận dụng vị trí chiến lược để thu hút đầu tư.

TP.HCM: Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM định hướng, phường An Lạc phát triển đô thị xanh, thông minh. 

Theo đó, phường cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, chú trọng mở rộng không gian sống xanh, tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân trong phường. 

Bên cạnh đó, phường An Lạc phải huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, đẩy mạnh đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, hoàn thành các công trình trọng điểm; thực hiện các dự án công viên - mảng xanh, hồ điều tiết chống ngập, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. 

"Phường An Lạc phải tăng cường công tác quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng nhất là tại khu vực đô thị hóa nhanh; quản lý trật tự đô thị, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm xây dựng. Kiểm soát hiệu quả ô nhiễm nguồn nước, khí thải, nước thải, chất thải rắn tác động trực tiếp đến môi trường", ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh. 

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đồng thời yêu cầu phường An Lạc tạo chuyển biến tích cực hơn nữa lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tập trung nguồn lực thực hiện chuyển đổi số toàn diện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường An Lạc được thành lập trên cơ sở hợp nhất diện tích tự nhiên, dân số của 3 phường: An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông B thuộc quận Bình Tân cũ. 

Phường có diện tích tự nhiên 10,472 km2, dân số 172.134 người.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Lạc: 521 Kinh Dương Vương. Hotline: 0983132123

Công an phường An Lạc: 2A đường số 1A, khu dân cư Nam Hùng Vương. Hotline: 02837523749.

