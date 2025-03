TP.HCM sáp nhập phường: Phương án sắp xếp của quận 10, Bình Thạnh, Bình Tân

Trưa 26.3, lãnh đạo một số quận ở TP.HCM cho biết chiều nay sẽ làm việc với Sở Nội vụ để trao đổi, thống nhất phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã (gọi tắt là sáp nhập phường) theo Kết luận 127 năm 2025 của Bộ Chính trị.

Trước đó, một số quận đã trình phương án theo gợi ý của Sở Nội vụ, dựa trên tiêu chí về dân số, diện tích tại các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một số quận có tên phường là số thứ tự, khi xây dựng phương án sáp nhập phường đã chọn tên các địa danh nổi tiếng một thời gắn với vùng đất đó để đặt tên cho phường mới.

Đơn cử như quận 10 hiện có 11 phường, rộng 5,72 km2, dân số hơn 364.000 người. Địa phương này xây dựng 2 phương án giảm xuống còn 2 phường hoặc 3 phường.

Cụ thể, phương án 1 sắp xếp 11 phường thành 3 phường. Cụ thể, thành lập phường Vườn Lài trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 phường 1, 2, 4, 9, 10; diện tích 1,27 km2, dân số 102.000 người.

Thành lập phường Nguyễn Tri Phương trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 phường 6, 8, 14; diện tích 1,91 km2, dân số hơn 104.000 người. Thành lập phường Hòa Hưng trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 phường 12, 13, 15; diện tích 2,54 km2, dân số gần 158.000 người.

Đối với phương án 2, quận 10 chỉ còn 2 phường. Trong đó, phường Nguyễn Tri Phương thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng 6 phường 2, 4, 6, 8, 9, 14; diện tích 2,57 km2, dân số hơn 156.000 người.

Trong khi đó, phường Hòa Hưng thành lập dựa trên nhập nguyên trạng 5 phường 1, 10, 12, 13, 15; diện tích 3,15 km2, dân số hơn 207.000 người.

Một góc quận Bình Thạnh, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, quận Bình Thạnh xây dựng phương án sáp nhập phường từ 15 phường còn 4 phường, lấy tên mới là phường Gia Định, Bình Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới.

Cụ thể, thành lập phường Gia Định trên cơ sở sáp nhập phường 1, 2, 12, 14 và một phần phường 26; thành lập phường Bình Hòa trên cơ sở hợp nhất phường 5, 7, 11 và phường 13.

Đồng thời, thành lập phường Thạnh Mỹ Tây trên cơ sở sáp nhập phường 17, 19 và phường 22; thành lập phường Bình Quới trên cơ sở sáp nhập phường 25, 27, 28 và một phần phường 26 (khu phố 10, 11, 12, 13).

Ở khu vực ngoại thành, quận Bình Tân hiện có 10 phường cũng xây dựng phương án còn 3 phường.

Cụ thể, sáp nhập nguyên trạng 3 phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B thành phường mới, lấy tên là phường Bình Hưng Hòa.

Sáp nhập nguyên trạng 4 phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông và Bình Trị Đông B thành phường mới, lấy tên phường An Lạc.

Cuối cùng, sáp nhập phường Tân Tạo, Tân Tạo A và Bình Trị Đông A thành phường mới, lấy tên là phường Tân Tạo.

Toàn TP.HCM hiện có TP.Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện với 273 phường, xã, thị trấn. Theo định hướng của Trung ương, cả nước sẽ giảm khoảng 50% số tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm 60 - 70% số xã.