Cảnh sát Hưng Yên xuyên đêm giăng ‘lưới thép’ vây bắt quái xế

Hơn 1 tháng qua, Công an thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng ra quân ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông, lạng lách đánh võng, đua xe, bốc đầu gây mất trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Đêm 22.11, sau khi họp triển khai, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hưng Yên bắt đầu ra quân. Để đảm bảo không một "quái xế" nào có thể chạy thoát, lực lượng công an đã thiết lập hệ thống "lưới thép" ở trục đường Nguyễn Văn Linh và các đường nhánh.

10 hàng rào được triển khai, khi "quái xế" xuất hiện, các cán bộ đóng hàng rào để bao vây "quái xế" vào bên trong rồi triển khai các tổ cơ động dùng xe chuyên dụng vây bắt.

Chỉ ít phút "giăng lưới" nhiều người vi phạm đã bị vây lại bên trong. Mỗi trường hợp cảnh sát chỉ mất khoảng 2 phút để trấn áp, đưa về trụ sở xử lý.

Thượng tá Bùi Huy Nguyên, Trưởng Công an thành phố Hưng Yên, cho biết nhằm kiên quyết dẹp bỏ triệt để tình trạng này, lực lượng ra quân cả ngày trong tuần và cả thứ 7, chủ nhật.

Còn thượng úy Hoàng Văn Trưởng, Đội phó Đội CSGT Công an thành phố Hưng Yên, cho biết dù đã lên phương án rất kỹ lưỡng, song quá trình triển khai vãn gặp một số khó khăn.

"Các đối tượng thông chấp hành hiệu lệnh của người điều kiện giao thông và có nhiều đối tượng chống đối, đi ngược chiều đường, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng" - thượng úy Trưởng cho biết.

Công an thành phố Hưng Yên phản ánh, từ khi lực lượng ra quân trấn áp, tình trạng vi phạm giảm rất nhiều, người dân cũng an tâm hơn khi ra đường vào các buổi tối. Thượng tá Bùi Huy Nguyên cho hay, kế hoạch đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tình trạng "quái xế" náo loạn trên địa bàn đã giảm mạnh. Song, thời gian tới, Công an thành phố Hưng Yên sẽ tiếp tục ra quân để xử lý dứt điểm và hình thành thói quen chấp hành luật giao thông trong giới trẻ.