Ăn trái sa kê chín thành 'trend' mạng xã hội: Vị ra sao mà nhiều người tò mò?

Các món ăn từ trái sa kê còn sống đã quá quen thuộc với nhiều người và trở thành món ăn khoái khẩu như sa kê chiên giòn, sa kê làm gỏi, chè sa kê… Tuy nhiên, không phải ai cũng từng ăn qua trái sa kê chín.

Nhiều người chia sẻ clip ăn sa kê chín lên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip review ăn trái sa kê chín và nhận về lượt tương tác khủng từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi trái sa kê có thể ăn được khi chín, bởi trước đó đã quá quen thuộc với cách chế biến sa kê khi quả này còn sống.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tò mò không biết hương vị của loại quả này khi chín sẽ ra sao, có khác gì khi ăn sống. Những clip nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt xem và chia sẻ ào ạt khắp mạng xã hội.

Tài khoản Lan Nguyễn bình luận: "Chưa bao giờ ăn sa kê chín cây. Lạ quá!". "Ngon đỉnh luôn. Nhìn mọi người ăn mà thèm!", Nàng Heo Mỡ bày tỏ. "Tui hay ăn sa kê sống, lấy lăn bột chiên giòn ăn bùi bùi! Sa kê khi chín có vị thế nào nhỉ?", nickname Thanh Tuyền bày tỏ.

Hương vị thế nào?

Một tài khoản chia sẻ clip ăn trái sa kê chín lên mạng xã hội nhận về hơn 1 triệu lượt xem nói rằng đây là lần đầu tiên chị ăn thử. "Trái sa kê đã chín mềm, nhưng vẫn còn độ dai. Vị của nó ngọt, giống như đang ăn chuối chín, cái mùi hơi gắt, ăn cũng được!", tài khoản nhận xét.

Chị Nguyễn Thị Thúy Lan sống ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cũng lần đầu ăn thử trái sa kê đã chín, nhận xét "như đang ăn xơ mít, có vị ngọt gắt". Dù là người miền Tây và đã quen thuộc với trái sa kê, tuy nhiên việc ăn sa kê chín với chị cũng là một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt.

Trái sa kê có nhiều giá trị dinh dưỡng, theo các tài liệu khoa học ẢNH: C.M.H

"Khá ngon! Nó cũng có mùi mãng cầu gai. Từ nhỏ tới lớn tôi toàn nấu sa kê rồi mới ăn, hôm nay ăn liền không qua chế biến thấy cũng ngon. Ngộ ghê! Những trái nào chín quá sẽ không ngon", chị Lan chia sẻ. Clip ăn thử sa kê chín của chị Lan cũng nhận về gần 5 triệu lượt xem.

Một người khác theo "trend" ăn sa kê chín trên mạng thì cảnh báo rằng nên thận trọng khi ăn theo cách này, hạn chế ăn quá nhiều tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Theo các tài liệu khoa học, sa kê chín là một nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch và có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, người dùng nên ăn với lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều để không gặp phải các vấn đề như tăng cân, rối loạn tiêu hóa.