Toàn cảnh 17h: Xem quân đội nước ngoài luyện tập cho A80 | Khởi tố vụ vợ giết chồng ở Phú Thọ

Hướng dẫn xem diễu binh bằng phương tiện công cộng

Hà Nội sẽ cấm đường trong những ngày diễn ra diễu binh. Vậy đâu sẽ là những phương tiện phù hợp để vào trung tâm thành phố?

Khởi tố, bắt giam người vợ sát hại chồng sau bữa rượu liên hoan ở Phú Thọ

Ngày 23.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ), để điều tra về tội giết người.

Điều tra ban đầu cơ quan công an xác định, rạng sáng 17.8, Hạ và chồng cùng đi liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ, sau đó giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bất ngờ, Hạ đã sử dụng con dao bằng kim loại, loại dao gọt hoa quả, đâm vào mạn sườn bên trái của chồng, khiến người chồng bị chảy máu. Bị đâm, người chồng bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Phát hiện sự việc, bố mẹ chồng chạy tới can ngăn nhưng không được.

Người chồng chạy ra đến sân thì ngã bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hạ và chồng (25 tuổi) cưới nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi. Cả hai làm công nhân, cùng chung một công ty. Tại cơ quan điều tra, Hạ khóc, bày tỏ sự ân hận về hành vi của mình.

Thót tim xe máy lao đổ gác chắn, kẹt lại đường ray khi tàu sắp đến

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố xe máy tông đổ gác chắn xảy ra khoảng 21 giờ 28 ngày 22.8, tại đường ngang giao với đường sắt Bắc - Nam tại Km1649+528 thuộc địa phận P.Long Khánh (Đồng Nai).

Vào thời điểm trên, dù nhân viên đường sắt đã đóng chắn để chuẩn bị đón tiễn tàu SE4 thông qua, nhưng nam thanh niên chạy xe máy biển số 52-F1. 2021 phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, tông thẳng vào dàn chắn số 1 đường ngang. Nam thanh niên và chiếc xe máy mắc kẹt lại trên đường ray trong khi tàu hỏa sắp đến.

Rất may, 2 nữ nhân viên gác chắn thuộc cung cầu đường Long Khánh, đội đường sắt Long Khánh là Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện đã bình tĩnh, dũng cảm, xử lý tình huống chuyên nghiệp. Nên ăn rau sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?

Rau vốn giàu chất xơ, vitamin và chất chống ô xy hóa. Đây là những yếu tố tạo cảm giác no lâu, tăng cường chuyển hóa năng lượng. Đặc biệt, phương pháp chế biến rau cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng và giảm mỡ.

Ăn rau nên ăn sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?

