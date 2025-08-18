Xem nhanh 12h: Nghi án vợ đâm chồng ở Phú Thọ | Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 18.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 trên biển, đất liền mưa lớn 300 mm

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vịnh Bắc bộ và đang gây ra mưa giông, gió mạnh trên biển cũng như nhiều khu vực ven bờ. Hoàn lưu áp thấp được dự báo sẽ tiếp tục gây ra đợt mưa lớn diện rộng từ Bắc bộ đến Trung bộ, kéo dài đến ngày 20.8, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Đặc biệt, bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đang được cảnh báo ở mức nguy cơ cao.

Hà Nội dự kiến tăng giá thu gom rác hơn 7 lần

Rác thải sinh hoạt là vấn đề gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Nhưng để rác được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy trình, chi phí thực tế lại không hề nhỏ. Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã công bố dự thảo điều chỉnh giá dịch vụ thu gom rác sinh hoạt, lấy ý kiến nhân dân cùng các tổ chức liên quan.

