HLV Choi Won-kwon muốn Thanh Hóa vô địch V-League, HLV Đà Nẵng lại chỉ mong trụ hạng

Thanh Hóa chỉ kiếm được 1 điểm trận ra quân

Chiều 17.8, đội Thanh Hóa mở màn V-League 2025 – 2026 trên sân nhà khi tiếp đón đội khách SHB Đà Nẵng.

HLV Choi Won-kwon của đội Thanh Hóa thể hiện quyết tâm muốn dành chiến thắng trong trận đầu ra mắt đội bóng và ra mắt V-League, khi ông đã sử dụng các trụ cột và liên tục thúc giục học trò chơi tấn công.

Đội Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng chia điểm trong trận đầu mùa giải 2025 - 2026 ẢNH: MINH HOÀNG

Tuy nhiên, một SHB Đà Nẵng dù vừa thoát xuống hạng mùa trước, nhưng mùa này có sự bổ sung lực lượng từ việc sáp nhập với đội Quảng Nam đã cho thấy đội bóng này không dễ "bắt nạt". Kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 1 – 1.

Sau trận đấu, HLV Choi Won-kwon bày tỏ tiếc nuối khi không giành được chiến thắng. Ông cho biết hiệp 1 các học trò của ông đã làm rất tốt, nhưng kết quả cuối cùng lại không được như mong muốn.

HLV Choi Won-kwon của đội Thanh Hóa trả lời họp báo sau trận đấu ẢNH: MINH HẢI

Đây cũng là lần đầu tiên HLV Choi Won-kwon ra mắt V-League, và ông cho biết quãng thời gian làm việc tại Việt Nam vừa qua giúp ông hiểu phần nào bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau trận đấu đầu tiên ông mới dần hiểu hết V-League khắc nghiệt như thế nào.

"Thật ra V-League rất khó khăn. Sau trận này thì càng thấm thía hơn điều đó. Với chúng tôi, đội hình chua lắp ghép hoàn thiện được 100%, chúng tôi cần thêm thời gian, thêm kinh nghiệm. Về mục tiêu thì tôi cũng muốn chiến thắng, muốn vô địch. Tôi không nghĩ vị trí nào cố định nhưng sẽ cố gắng từng trận đấu ở vị trí cao nhất", HLV Choi Won-kwon cho hay.

Ông Choi Won-kwon cũng nhấn mạnh, đội trưởng Doãn Ngọc Tân và tân binh Quế Ngọc Hải có vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông. Ông mong muốn trong suốt thời gian ông dẫn dắt đội Thanh Hóa 2 cầu thủ này luôn khỏe mạnh để có mặt ở từng trận đấu.

HLV Choi Won-kwon liên tục thúc giục học trò tập trung thi đấu với mong muốn giành chiến thắng ẢNH: MINH HẢI

Về phía CLB SHB Đà Nẵng, HLV Lê Đức Tuấn đánh giá đối đầu với đội Thanh Hóa luôn là điều rất khó khăn, vì đây là đội bóng chơi rất khó chịu và có tính kỷ luật cao. Do đó, với việc giành được 1 điểm ở trận đấu này là không có gì tiếc nuối.

"Vừa qua sáp nhập với đội Quảng Nam, chúng tôi có một số cầu thủ, một số vị trí, nhưng cần thêm thời gian để có lối chơi chung, gắn kết hơn. Tôi thường giao nhiệm vụ rất cao cho các cầu thủ, và luôn hướng họ đến mục tiêu cao nhất. Trong bóng đá rất khó nói trước, nhưng mục tiêu của tôi là trụ hạng ở mùa giải này, còn thành phố thì giao là nằm trong tốp 5", HLV Lê Đức Tuấn cho hay.