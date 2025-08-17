Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Choi Won-kwon muốn Thanh Hóa vô địch V-League, HLV Đà Nẵng lại chỉ mong trụ hạng

Minh Hải
Minh Hải
17/08/2025 22:09 GMT+7

Sau trận hòa trên sân nhà ở vòng 1 V-League 2025-2026, tân HLV trưởng đội Thanh Hóa Choi Won-kwon mong muốn luôn chiến thắng, thậm chí đoạt chức vô địch V-League.

Thanh Hóa chỉ kiếm được 1 điểm trận ra quân

Chiều 17.8, đội Thanh Hóa mở màn V-League 2025 – 2026 trên sân nhà khi tiếp đón đội khách SHB Đà Nẵng.

HLV Choi Won-kwon của đội Thanh Hóa thể hiện quyết tâm muốn dành chiến thắng trong trận đầu ra mắt đội bóng và ra mắt V-League, khi ông đã sử dụng các trụ cột và liên tục thúc giục học trò chơi tấn công.

HLV Choi Won-kwon muốn Thanh Hóa vô địch V-League, HLV Đà Nẵng lại chỉ mong trụ hạng- Ảnh 1.

Đội Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng chia điểm trong trận đầu mùa giải 2025 - 2026

ẢNH: MINH HOÀNG

Tuy nhiên, một SHB Đà Nẵng dù vừa thoát xuống hạng mùa trước, nhưng mùa này có sự bổ sung lực lượng từ việc sáp nhập với đội Quảng Nam đã cho thấy đội bóng này không dễ "bắt nạt". Kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 1 – 1.

Sau trận đấu, HLV Choi Won-kwon bày tỏ tiếc nuối khi không giành được chiến thắng. Ông cho biết hiệp 1 các học trò của ông đã làm rất tốt, nhưng kết quả cuối cùng lại không được như mong muốn.

HLV Choi Won-kwon muốn Thanh Hóa vô địch V-League, HLV Đà Nẵng lại chỉ mong trụ hạng- Ảnh 2.

HLV Choi Won-kwon của đội Thanh Hóa trả lời họp báo sau trận đấu

ẢNH: MINH HẢI

Đây cũng là lần đầu tiên HLV Choi Won-kwon ra mắt V-League, và ông cho biết quãng thời gian làm việc tại Việt Nam vừa qua giúp ông hiểu phần nào bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau trận đấu đầu tiên ông mới dần hiểu hết V-League khắc nghiệt như thế nào.

"Thật ra V-League rất khó khăn. Sau trận này thì càng thấm thía hơn điều đó. Với chúng tôi, đội hình chua lắp ghép hoàn thiện được 100%, chúng tôi cần thêm thời gian, thêm kinh nghiệm. Về mục tiêu thì tôi cũng muốn chiến thắng, muốn vô địch. Tôi không nghĩ vị trí nào cố định nhưng sẽ cố gắng từng trận đấu ở vị trí cao nhất", HLV Choi Won-kwon cho hay.

Ông Choi Won-kwon cũng nhấn mạnh, đội trưởng Doãn Ngọc Tân và tân binh Quế Ngọc Hải có vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông. Ông mong muốn trong suốt thời gian ông dẫn dắt đội Thanh Hóa 2 cầu thủ này luôn khỏe mạnh để có mặt ở từng trận đấu.

HLV Choi Won-kwon muốn Thanh Hóa vô địch V-League, HLV Đà Nẵng lại chỉ mong trụ hạng- Ảnh 3.

HLV Choi Won-kwon liên tục thúc giục học trò tập trung thi đấu với mong muốn giành chiến thắng

ẢNH: MINH HẢI

Về phía CLB SHB Đà Nẵng, HLV Lê Đức Tuấn đánh giá đối đầu với đội Thanh Hóa luôn là điều rất khó khăn, vì đây là đội bóng chơi rất khó chịu và có tính kỷ luật cao. Do đó, với việc giành được 1 điểm ở trận đấu này là không có gì tiếc nuối.

"Vừa qua sáp nhập với đội Quảng Nam, chúng tôi có một số cầu thủ, một số vị trí, nhưng cần thêm thời gian để có lối chơi chung, gắn kết hơn. Tôi thường giao nhiệm vụ rất cao cho các cầu thủ, và luôn hướng họ đến mục tiêu cao nhất. Trong bóng đá rất khó nói trước, nhưng mục tiêu của tôi là trụ hạng ở mùa giải này, còn thành phố thì giao là nằm trong tốp 5", HLV Lê Đức Tuấn cho hay.

Tin liên quan

Thanh Hóa thoát thua nhờ nhân vật đặc biệt, Đà Nẵng bị chia điểm đầy tiếc nuối

Thanh Hóa thoát thua nhờ nhân vật đặc biệt, Đà Nẵng bị chia điểm đầy tiếc nuối

Tối 17.8, Nguyễn Ngọc Mỹ, tiền đạo vừa vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 cùng đội tuyển U.23 Việt Nam giúp CLB Thanh Hóa có được trận hòa 1-1 trước đội Đà Nẵng ở vòng 1 V-League 2025-2026.

Khám phá thêm chủ đề

SHB Đà Nẵng Quế Ngọc Hải Doãn Ngọc Tân Choi Won-kwon Đội Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận