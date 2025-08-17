Thanh Hóa thoát thua nhờ nhân vật đặc biệt, Đà Nẵng bị chia điểm đầy tiếc nuối

Hiệp 1 chặt chẽ, Thanh Hóa bị dẫn trước

Trên sân Thanh Hóa, cả CLB Thanh Hóa lẫn Đà Nẵng đề cao sự chặt chẽ khi cùng sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2. Những diễn biến chú ý nhất là các tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Thế trận cũng tương đối cân bằng với tỷ lệ kiểm soát bóng là 45% - 55%. Vì thế, hiệp 1 của trận đấu không có nhiều cơ hội được tạo ra.

Tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên là cú ngả bàn đèn ở sát vòng cấm địa của cầu thủ trẻ Lê Văn Thuận. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chơi tập trung để cản phá thành công. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

2 đội chia điểm trong một thế trận chặt chẽ ẢNH: CLB THANH HÓA

2 bàn trong 3 phút

Phút 63, khi thế trận vẫn đang giằng co, CLB Đà Nẵng bất ngờ vươn lên dẫn trước từ một tình huống dàn xếp tấn công biên hiệu quả. Sau đường tạt bóng của Phạm Văn Hữu, tiền đạo Henen David dễ dàng đánh đầu vào lưới trống khi hàng phòng ngự CLB Thanh Hóa bị loại bỏ hoàn toàn.

Chỉ 2 phút sau, CLB Thanh Hóa có bàn gỡ hòa, cũng từ một cú đánh đầu. Pha tạt bóng hoàn hảo của Hoàng Thái Bình giúp Nguyễn Ngọc Mỹ, nhà vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, chọn vị trí tốt, đánh đầu tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trong những phút còn lại, CLB Thanh Hóa cũng như Đà Nẵng đều nỗ lực dâng cao tấn công để có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, hàng thủ 2 đội chơi tập trung, kỷ luật để ngăn đối phương ghi bàn. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1.



