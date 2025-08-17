Báo chí Thái Lan tiếc nuối vì thua bán kết, HLV Mai Đức Chung muốn học trò tái lập chiến thắng

Trong khi báo chí Thái Lan bày tỏ nhiều tiếc nuối vì “Chaba Kaew” lỡ hẹn chung kết, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định không muốn học trò bỏ cuộc dù chỉ là trận đấu tranh HCĐ.

Báo chí Thái Lan tiếc nuối

Dù thi đấu nỗ lực và có bàn mở tỷ số từ rất sớm, đội tuyển nữ Thái Lan vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Myanmar ở bán kết 1 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào ciều 16.8.

Các tờ báo thể thao lớn của Thái Lan như Siam Sport và Khaosod đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối. Họ mô tả Thái Lan nhập cuộc tốt, có bàn dẫn trước ở phút thứ 7 sau tình huống phản lưới may mắn của Myanmar. Tuy nhiên, sự xuất sắc của tiền đạo Win Theingi Tun với một cú sút gỡ hòa và một bàn thắng trên chấm 11 m ở phút 72 đã đưa Myanmar vào chung kết.

Báo chí Thái Lan tiếc nuối khi đội nhà để thua ngược

Khaosod viết: "Thái Lan đã nỗ lực giữ thế trận nhưng không thể ngăn cản được Win Theingi Tun, ngôi sao đang gánh cả hàng công Myanmar". Trong khi đó, Siam Sport nhấn mạnh sự tiếc nuôi khi đội bóng phải dừng bước ở vòng bán kết, đồng thời khẳng định trận tranh hạng ba với Việt Nam vào ngày 19.8 tới là cơ hội cuối để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Thái Lan sẽ tái ngộ Việt Nam ở trận tranh HCĐ MINH TÚ

HLV Mai Đức Chung: "Không được bỏ cuộc"

Ở trận bán kết còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận thất bại 1-2 trước U.23 Úc đầy đáng tiếc.

Trang chủ của LĐBĐ Úc nhấn mạnh chiến thắng 2-1 trước Việt Nam là "một trận đấu quả cảm" của đội U.23 nước này, đặc biệt khi phải chơi trước sức ép của hàng ngàn khán giả tại sân Lạch Tray. Liên đoàn cũng dành lời khen cho Aideen Keane và Leticia McKenna, hai cầu thủ trực tiếp ghi bàn, đồng thời ca ngợi tinh thần kỷ luật cùng khả năng phòng ngự kiên cường giúp đội bảo toàn chiến thắng. LĐBĐ Úc khẳng định đây là bước tiến lớn cho lứa trẻ của bóng đá nữ xứ chuột túi, mở ra cơ hội "trả món nợ" với Myanmar ở chung kết.

HLV Mai Đức Chung động viên các học trò sau trận bán kết và khẳng định toàn đội sẽ không bỏ cuộc ẢNH: MINH TÚ

Bích Thùy để lại dấu ấn với pha solo rất đẳng cấp trong trận đấu với U.23 Úc

Ở vòng bảng, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với bàn thắng duy nhất của Thu Thảo

HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận: "Xin cảm ơn khán giả cả nước và người hâm mộ Hải Phòng. Chưa bao giờ nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam được quan tâm như vậy, nhất trong là hiệp 2. Ở trận này, nửa đầu trận đấu chúng tôi chưa làm tốt, trong khi hiệp 2, các cầu thủ đã chơi hiệu quả hơn. Ở trận tranh HCĐ, toàn đội sẽ phải chơi cố gắng, tinh thần phải ổn định hơn nữa", chiến lược gia 74 tuổi nói.

Trận tranh hạng ba giữa Việt Nam – Thái Lan vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 19.8 trên sân Lạch Tray hứa hẹn kịch tính chẳng kém một trận chung kết. Cả hai đội đều coi đây là cơ hội để lấy lại tinh thần sau thất bại, đồng thời khẳng định vị thế trong khu vực.