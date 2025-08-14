Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam: Quyết thắng Úc, giành vé vào chung kết

Đ ANG VÀO "PHOM", đội tuyển nữ rất tự tin

Đội tuyển nữ VN toàn thắng ở vòng bảng, ghi 14 bàn và là đội duy nhất ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025) giữ sạch mành lưới. Tiền vệ trẻ Hải Linh nhanh chóng thế chỗ Dương Thị Vân (bị chấn thương) khi thoát pressing và triển khai bóng mềm mại lên phía trên. Đội nữ VN đang duy trì rất tốt trục dọc với thủ môn Kim Thanh, trung vệ Chương Thị Kiều, tuyến giữa có Hải Linh và Thái Thị Thảo, hàng công có Bích Thùy, Huỳnh Như, Hải Yến thi đấu ổn định. Các nhân tố Nguyễn Thị Vạn, Vạn Sự, Trần Thị Duyên, Thu Thảo… đều đang chơi đạt yêu cầu, thể hiện được tính gắn kết. Thái Thị Thảo tự tin khống chế bóng qua người cầu thủ Thái Lan thực sự tạo ra sự tự tin lớn.

Quả bóng vàng VN 2008, cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm nhận định: "Bỏ qua 2 trận đầu đối thủ quá yếu, tôi rất hài lòng cách đội tuyển nữ VN tự tin chơi bóng trước Thái Lan. Đặc biệt, nhiều cầu thủ trẻ như Hải Linh, Thái Thị Thảo, Trần Thị Duyên… chơi rất hay, kiểm soát bóng tốt. Bích Thùy chơi cao nhất đang có phong độ cao: khỏe, di chuyển rộng, gây sức ép tốt. Trần Thị Duyên thay Hoàng Thị Loan ở cánh trái rất nhiệt huyết, càng chơi càng tự tin… Nhìn chung, đội tuyển nữ VN đang dần vào "phom", cá nhân ở các vị trí đều có phong độ tốt".

Đội tuyển nữ VN (10) đang thể hiện tốt tinh thần tập thể và tự tin chơi bóng ẢNH: MINH TÚ

T ẬP TRUNG PHÁT HUY ĐIỂM MẠNH CỦA MÌNH

Trên hàng công, đội tuyển nữ VN đang khá hiệu quả khi HLV Mai Đức Chung luân phiên sử dụng Huỳnh Như và Hải Yến cùng với Bích Thủy đá nhô cao. Hải Yến đang có 3 bàn - chỉ kém 1 bàn so với Win Theinghi Tun (Myanmar) và Janista Jinantuya (Thái Lan), trong khi Vạn Sự, Thu Thảo mỗi người đang có 2 pha lập công. Đội nữ VN vượt trội các đối thủ khi có đến 10 cái tên ghi bàn sau 3 trận. Ở trận thắng Thái Lan 1-0, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Huỳnh Như vẫn lên tiếng bằng pha qua người và kiến tạo đẳng cấp để Thu Thảo lập công. Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm nhận xét: "Huỳnh Như chưa ghi bàn nhưng đang có đóng góp lớn. Trong vai trò hộ công đá lùi phía sau, Huỳnh Như phát huy kinh nghiệm để kiến tạo bật tường, làm bóng rất tốt. Trong sân, ngoài băng đội trưởng thì Huỳnh Như là người lớn tuổi nhất đội đã đôn đốc, động viên các bạn. Nhờ vậy, các cầu thủ trẻ đã hòa nhập rất nhanh và tự tin hơn.

Đội tuyển nữ VN đặt mục tiêu vào chung kết. Yêu cầu lớn nhất lúc này của chúng ta là tập trung phát huy thật tốt những điểm mạnh của mình, triển khai nhuần nhuyễn lối chơi HLV Mai Đức Chung đề ra. Đội bóng cần khắc phục hạn chế ở khâu dứt điểm, tận dụng cơ hội tốt hơn. Phải ghi nhận HLV Mai Đức Chung đang làm rất tốt công tác tư tưởng, tinh thần toàn đội. Đá bóng trên sân Lạch Tray với lượng khán giả 25.000 người gần như kín các khán đài là lợi thế lớn. Ít khi nào đội tuyển nữ VN được thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt như thế. Điều này tạo ra động lực thi đấu tốt cho đội bóng cho dù phía trước đối thủ có là ai".

Đội tuyển nữ VN gặp Úc ở bán kết Hôm qua, đội tuyển nữ Myanmar đã hòa Philippines 1-1 để xếp nhất bảng B, trong khi Úc thắng đậm Đông Timor 9-0 và xếp nhì. Đội tuyển nữ VN sẽ gặp Úc ở trận bán kết diễn ra lúc 20 giờ ngày 16.8, trong khi Thái Lan sẽ đối đầu Myanmar lúc 16 giờ cùng ngày.