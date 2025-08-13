Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live Đại chiến AFF Cup nữ 2025: Philippines tổng lực đấu Myanmar săn vé bán kết

Hoàng Lê - Phương Quỳnh
13/08/2025 18:43 GMT+7

19 giờ 30 hôm nay trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển Philippines chạm trán đội tuyển Myanmar ở lượt trận cuối bảng B của AFF Cup nữ 2025 nhằm quyết định tấm vé vào bán kết.

Bình luận Diễn biến trận đấu

* Nhận định trước trận đấu

Với cục diện của bảng B trước lượt trận cuối, đội tuyển Philippines buộc phải đánh bại Myanmar, chậm chí phải thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên mới giành vé vào bán kết. Vì thế đội bóng này phải dồn toàn lực cho mục tiêu được đánh giá đầy khó khăn. 

Đại chiến AFF Cup nữ 2025: Philippines tổng lực đấu Myanmar săn vé bán kết - Ảnh 1.

Đội tuyển Myanmar chỉ cần hòa hoặc thua sát nút Philippines là giành vé vào bán kết AFF Cup nữ 2025

ẢNH: MSIG

Việc để thua đội Úc ở lượt đấu trước đẩy đội tuyển Philippines vào tình thế cam go. Đây cũng là cơ hội để nhà đương kim vô địch thể hiện bản lĩnh. Dàn tuyển thủ có thể hình cùng thể lực tốt của Philippines sẽ tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar. Bởi lẽ đội tuyển Myanmar chỉ cần hòa hoặc thua sát nút là đi tiếp nên sẽ tập trung tối đa cho mặt trận phòng ngự. 

Đội tuyển Myanmar để lại dấu ấn tại giải AFF Cup nữ 2025, nhất là tạo cú sốc khi đánh bại đội Úc với tỷ số 2-1 ở trận ra quân. Sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, tinh thần thi đấu vững vàng cùng lối chơi lăn xả, đội tuyển Myanmar được kỳ vọng viết tiếp bất ngờ ở giải đấu năm nay. 

Cuộc đua giành 2 vé nhất, nhì bảng B AFF Cup nữ 2025 giữa đội tuyển Myanmar (6 điểm), Philippines (3 điểm) và Úc (3 điểm) sẽ chốt hạ sau lượt trận cuối hôm nay. Đội xếp nhất bảng B sẽ gặp đội xếp nhì bảng A là Thái Lan ở bán kết trong khi đội xếp nhì bảng B sẽ gặp đội xếp nhất bảng A là đội tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết còn lại. 

