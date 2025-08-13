U.23 Úc áp đảo Timor Leste

Tối 13.8, 2 trận đấu cuối cùng của bảng B giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đã diễn ra, đó là cuộc đối đầu giữa U.23 nữ Úc với đội tuyển nữ Timor Leste trong khi cặp đấu còn lại là đội tuyển nữ Philippines gặp Myanmar. Bước vào lượt trận cuối này, Myanmar có lợi thế lớn nhất khi họ chỉ cần hòa hoặc thua sát nút là có vé vào bán kết trong khi cả Úc và Philippines đều bắt buộc phải giành chiến thắng.

Thủ môn đội Timor Leste có ngày làm việc vất vả

Đúng như dự đoán, trận đấu giữa U.23 Úc với Timor Leste diễn ra với thế trận một chiều. Ngay từ đầu hiệp 1, U.23 Úc đã tràn lên tấn công và ép sân đối thủ. Bàn thắng đến từ rất sớm với pha đánh đầu tuyệt đẹp của Furphy. Đến phút 11, Alana Jancevski nhân đôi cách biệt cho Úc với pha đệm bóng từ đường căng ngang kỹ thuật của Rebecca Gomez. Sau đó, Furphy tiếp tục lập công ở phút 30 và Grace Johnsto ghi bàn từ cú sút xa đẹp mắt ở phút 44 để Úc khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-0.

U.23 nữ Úc có chiến thắng rất đậm Ảnh: Chụp màn hình

Hiệp 2 diễn ra không khác là bao khi Úc tiếp tục có bàn thắng ngay từ những phút đầu sau giờ nghỉ. Alana Jancevski hoàn tất cú đúp của mình ở phút 46 rồi chỉ hơn 10 phút sau đến lượt Murray ghi bàn từ cú treo bóng rất đẹp của Jancevsk. U.23 Úc còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở những phút cuối trận nhờ cú đúp của Hogan Keane và khép lại trận đấu với chiến thắng mỹ mãn 9-0.

Đội tuyển nữ Philippines thành cựu vô địch

Cút sút penalty mở tỷ số trận đấu

Trong khi đó, trận đấu còn lại diễn ra kịch tính hơn. Cả Myanmar lẫn Philippines đều là những đội có truyền thống ở khu vực Đông Nam Á. Nếu như Philippines đang là đương kim vô địch của giải thì Myanmar thời gian gần đây lại thể hiện phong độ rất ấn tượng. Philippines buộc phải thắng trong khi Myanmar chỉ cần hòa hoặc để thua sát nút. Nhưng chắc chắn Myanmar cũng muốn hướng tới vị trí nhất bảng để tránh gặp chủ nhà Việt Nam tại bán kết.

Đội tuyển nữ Philippines gây sức ép tấn công từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Trong khi đó toàn đội Myanmar nỗ lực đeo bám, đánh chặn các đường tấn công của đối thủ. Những cơ hội đầu tiên được đội Philipines tạo ra nhưng chưa tận dụng thành công. Trong khi đó, các nữ tuyển thủ Myanmar phòng ngự đầy chủ động. Mỗi khi kiểm soát được bóng họ cũng triển khai tấn công nhanh khiến hàng phòng ngự đội Philippines phải cảnh giác.

Bước ngoặt của trận đấu tới khi thủ môn đội Philippines phạm lỗi với Theingi Tun và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Myanmar. Chính nữ tuyển thủ này đã thực hiện quả phạt đền và không mắc sai sót nào để nâng tỷ số lên 1-0. Thời gian còn lại của hiệp 1, Philippines tràn lên tấn công nhưng các đường lên bóng của họ rơi vào bế tắc trước đội Myanmar phòng ngự quá chắc chắn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0.

Nina Carmelie gỡ hòa 1-1

Philippines chính thức trở nhà cựu vô địch của giải

Dù rất nỗ lực nhưng Philippines không thể tìm kiếm thêm được bàn thắng nào ở những phút cuối

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Philippines thay đổi đến 3 người ngay từ đầu để bổ sung sức mạnh cho hàng công nhưng cũng phải đến phút 71 họ mới có bàn gỡ. Cầu thủ vào sân thay người Nina Carmelie dắt bóng đầy kỹ thuật trước khi dứt điểm cận thành để gỡ hòa 1-1.

Thời gian còn lại của hiệp 2, nền tảng thể lực tốt của các cầu thủ Philippines giúp họ tạo được thế trận tốt hơn so với Myanmar. Đội đương kim vô địch tràn lên tấn công với bài đánh chủ yếu là các đường chuyền dài để đua thể lực và tốc độ nhưng không có cơ hội nào được chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

U.23 nữ Úc sẽ gặp Việt Nam ở bán kết

Với kết quả này, đội tuyển nữ Myanmar xếp nhất bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Thái Lan ở bán kết vào 16 giờ ngày 16.8. U.23 nữ Úc xếp nhì bảng B và gặp đội tuyển nữ Việt Nam vào 20 giờ ngày 16.8. Trong khi đó, Philippines chính thức trở thành nhà cựu vô địch khi chỉ xếp ở vị trí thứ ba và chấp nhận bị loại sớm.