Thể thao Bóng đá Việt Nam
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á

Philippines thắng cực đậm, tốp 1 bảng B: Úc dễ bị loại cùng đội yếu nhất AFF Cup nữ

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
07/08/2025 21:27 GMT+7

Tối 7.8, đội tuyển nữ Philippines vươn lên dẫn đầu bảng B giải bóng ở giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 sau chiến thắng đậm 7-0 trước đối thủ yếu Timor Leste.

Đội tuyển nữ Philippines khẳng định đẳng cấp

Với đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đội tuyển nữ Phillipines dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn. Ngay ở phút thứ 2, họ đã có bàn mở tỷ số. Họ chỉ cần 4 đường chuyền để tìm ra đường đến khung thành đội tuyển nữ Timor Leste và người kết thúc pha phối hợp hoàn hảo là Schinaman. Chỉ 5 phút sau, đội tuyển nữ Philippines thực hiện pha dàn xếp tấn công biên hiệu quả, nâng tỷ số lên 2-0. Người lập công bằng cú dứt điểm cận thành là Quezada. Đến phút thứ 9, đội tuyển nữ Philippines cụ thể hóa lợi thế chiều cao, nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn sau cú đánh đầu của đội trưởng Hali Long.

Highlight đội tuyển nữ Philippines 7-0 Timor Leste: Lại thêm một trận thắng đậm

Sau những bàn thắng liên tiếp, đội tuyển nữ Philippines dần giảm nhịp độ trận đấu. Phải đến phút 32, các học trò của HLV Torcaso mới có lần thứ 4 làm rung mành lưới đối phương. Lần này, họ tiếp tục tận dụng tốt lợi thế về thể hình. Sau đường tạt bóng bổng từ biên trái loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội tuyển nữ Philippines, Quezada khống chế bóng rồi dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Sang hiệp 2, lần lượt Tolentin (cú đúp), Adelaide ghi bàn để ấn định chiến thắng 7-0 cho đội tuyển nữ Philippines.  

Philippines thắng cực đậm, tốp 1 bảng B: Úc dễ bị loại cùng đội yếu nhất AFF Cup nữ- Ảnh 1.

Các cô gái Philippines vượt trội về mọi mặt, từ thể hình, kỹ thuật, thể lực cho đến chiến thuật

ẢNH: PFF

Đội tuyển nữ Úc tạm đứng hạng 3 

Với kết quả này, đội tuyển nữ Philippines vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số bàn thắng - bại là +7. Đội đứng nhì bảng là đội tuyển nữ Myanmar, những người đã bất ngờ đánh bại đội tuyển nữ Úc, với thành phần chủ yếu là các cầu thủ trẻ, với tỷ số 2-1. 2 vị trí còn lại lần lượt thuộc về đội tuyển nữ Úc và Timor Leste (tạm đứng cuối bảng và đây cũng là đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải nữ năm nay)

Ở lượt đấu tiếp theo, đội tuyển nữ Philippines sẽ chạm trán đội tuyển nữ Úc lúc 19 giờ 30 ngày 10.8. Các cô gái xứ chuột túi buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Trước đó 3 giờ, đội tuyển nữ Myanmar đụng độ đội tuyển nữ Timor Leste. 

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

