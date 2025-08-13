Mua vé cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam đấu bán kết AFF Cup thế nào, giá bao nhiêu?

Cách thức đặt vé và giá vé bán kết AFF Cup nữ

Vé sẽ chính thức được mở bán từ 9 giờ ngày 14.8.2025 qua các kênh bán vé trực tuyến. Khách hàng có thể mua vé thông qua website chính thức tại địa chỉ https://datve.cahnfc.com hoặc quét mã QR code. Ngoài ra, vé cũng có thể được mua qua các ứng dụng như VNPAY, Agribank Plus, BIDV SmartBanking, Vietinbank, VietABank, HDBank, VietBank, và các ứng dụng ngân hàng khác.

Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng, chọn các mục theo trình tự: Thể thao > Giải trí/Bóng đá > Chọn giải đấu và trận đấu > Chọn chỗ ngồi > Nhập thông tin thanh toán > Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận để hoàn tất giao dịch, sau đó nhận vé điện tử.

Khán giả có thể quét mã QR trên màn hình để đặt vé

Liên quan đến việc phát hành vé, BTC lưu ý rằng có thể điều chỉnh kế hoạch và phương thức phát hành vé để đảm bảo an ninh và an toàn. Người mua cần tự bảo quản vé sau khi mua và tuân thủ quy định không mang theo các vật dụng gây nguy hiểm, như vật sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay, hoặc chất cấm. BTC có quyền từ chối những khán giả không tuân thủ quy định và không hoàn trả tiền vé.

2 cặp đấu bán kết sẽ được xác định sau 2 trận đấu cuối của bảng B ẢNH: MINH TÚ

Sau 2 trận đấu vào tối 13.7 sẽ xác định đầy đủ 2 cặp đấu bán kết. Hiện bảng A đã kết thúc vòng bảng và xác định 2 cái tên đi tiếp là đội tuyển nữ Việt Nam (nhất bảng) và đội tuyển nữ Thái Lan (nhì bảng).

HLV Mai Đức Chung mong khán giả sẽ tiếp tục đến sân cổ vũ các đội

HLV Mai Đức Chung cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ các đội ẢNH: MINH TÚ

HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới khán giả Hải Phòng và khán giả cả nước đã cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam trong các trận đấu vừa qua. Ông hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đến sân cổ vũ cho đội tuyển nữ trong trận bán kết, tiếp sức để đội vượt qua vòng đấu này và giành quyền vào chung kết.

Khán giả Hải Phòng rất cuồng nhiệt với bóng đá ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia 74 tuổi nói rằng không khí trên sân Lạch Tray trong các trận đấu tại vòng bảng gợi nhớ về hình ảnh năm 2003, khi các khán đài phủ kín sắc đỏ, là động lực giúp đội tuyển nữ giành huy chương vàng SEA Games. Ông Chung hy vọng rằng sự nhiệt huyết của khán giả sẽ tiếp tục là động lực tinh thần để đội tuyển nữ giành chiến thắng.

Các cầu thủ cảm ơn khán giả sau trận ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp đầu bảng A, Thái Lan nhì bảng ẢNH: MINH TÚ

Thông tin chi tiết về việc bán vé và các thông tin liên quan đến giải sẽ được cập nhật liên tục tại website chính thức của VFF hoặc trên kênh YouTube VFF Channel.