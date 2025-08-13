Đội tuyển nữ Việt Nam lại vượt trội Thái Lan, giành chiến thắng đẳng cấp: Được thưởng 1 tỉ đồng

Đ ÒN PHẢN CÔNG CHẤT LƯỢNG của đội tuyển nữ nước chủ nhà

Khác với những "bại tướng" của đội tuyển nữ VN trước đó như đội nữ Campuchia hay Indonesia, rõ ràng Thái Lan ở đẳng cấp khác. Dưới chỉ đạo của HLV Futoshi Ikeda, đội tuyển nữ Thái Lan đá theo phong cách Nhật Bản: phối hợp nhịp nhàng, ban bật triển khai bóng để khai thác khoảng trống. Trong trận đấu tối qua, các cầu thủ Thái Lan mạnh dạn đẩy cao đội hình để kiểm soát thế trận, tận dụng sức trẻ nhằm tấn công phủ đầu chủ nhà VN.

Chủ tịch VFF chúc mừng chiến thắng của các cô gái kim cương

Đội tuyển nữ VN (phải) đánh bại Thái Lan để đoạt ngôi đầu bảng A Ảnh: MINH TÚ

Thu Thảo được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận

TP.Hải Phòng tặng đội nữ VN 500 triệu đồng

Tuy nhiên, nếu đội nữ Thái Lan có kỹ thuật và khát vọng của tuổi trẻ thì các cô gái VN lại có kinh nghiệm và bản lĩnh, chấp nhận lùi về phòng ngự, rồi từ từ dìu đối thủ vào bẫy. Những pha chuyển đổi từ thủ sang công chỉ sau 2, 3 lần chạm bóng của các học trò HLV Mai Đức Chung đã đặt Bích Thùy 2 lần vào thế đối mặt thủ môn Thái Lan trong hiệp 1. Dù Bích Thùy đều không tận dụng thành công, song triết lý tấn công gọn gàng và chớp nhoáng đã cho thấy đẳng cấp của đội tuyển nữ VN. Trải qua nhiều giải đấu lớn, học trò thầy Chung được trui rèn bản lĩnh để chịu đựng áp lực và nhẫn nại chờ đợi thời cơ.

Phút 36, khi hàng thủ Thái Lan dâng cao, để lộ khoảng hở nơi hành lang phải, Huỳnh Như đã dạt biên. Chỉ cần một cú lắc người khéo léo, chân sút số một đội tuyển nữ VN loại bỏ hậu vệ Thái Lan, rồi căng ngang như đặt cho hậu vệ Thu Thảo lập công.

T OAN TÍNH CỦA HLV M AI Đ ỨC C HUNG

Một trong những bài tập HLV Mai Đức Chung chú trọng rèn cho cầu thủ suốt những tuần tập huấn qua là cách kiểm soát nhịp chơi và giữ cự ly hợp lý để làm chủ thế trận. Chiến lược gia 76 tuổi hiểu rằng tấn công tốt giúp mang về bàn thắng, nhưng chỉ khi thực sự cầm trịch cuộc chơi, đội tuyển nữ VN mới có thể vô địch.

Khán giả trên sân Lạch Tray quá tuyệt vời

Đội tuyển tri ân người hâm mộ

Trước áp lực của Thái Lan trong hiệp 2, đội tuyển nữ VN đã pressing tốt, ép đối thủ phải từ bỏ sở trường bóng ngắn để chuyển sang đá bóng dài. Ba tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo đá gần nhau theo công thức giăng ngang cũng giúp đội nữ VN làm chủ từ trung lộ đến hai biên, ngăn được các bài đập nhả, triển khai tấn công của Thái Lan.

Nếu 2 trận trước, đội tuyển nữ VN được rèn khả năng tấn công do chỉ gặp đối thủ yếu, thì ở màn đọ sức với Thái Lan tối qua trên sân Lạch Tray, kỹ năng phòng ngự và chuyển đổi trạng thái được thử thách cực độ. HLV Mai Đức Chung muốn học trò đá cầm chừng để giữ sức, giữ chân cho tứ kết, nhưng vẫn phải bảo toàn được tỷ số. Bài toán không đơn giản, song với cái đầu "lạnh", đội tuyển nữ VN đã vượt qua trọn vẹn.

Hàng phòng ngự chặt chẽ, kết hợp tuyến tiền vệ giữ nhịp tốt của đội tuyển nữ VN đã khiến đối phương bế tắc toàn diện. Khác với 45 phút đầu, trong hiệp 2 học trò ông Futoshi Ikeda thậm chí không tạo được cơ hội đáng kể nào. Đội tuyển nữ Thái Lan còn phải căng mình phòng ngự, đuổi bóng và vất vả giành lại quyền kiểm soát, khi chủ nhà VN không để lộ khoảng trống.

Đội tuyển nữ VN khép lại vòng bảng AFF Cup 2025 với 3 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và không để lọt lưới. Tính riêng trong năm 2025, đội tuyển nữ VN đang có chuỗi 6 trận toàn thắng ở các giải chính thức. Phong độ rất ấn tượng, cho thấy sau một năm không đá giải chính thức, các cô gái "kim cương" đang khát khao chứng tỏ bản thân để tạo bàn đạp một lần nữa vươn ra châu Á.

Với ngôi đầu bảng A, thầy trò HLV Mai Đức Chung thẳng tiến bán kết và tự tin hơn trên hành trình chinh phục ngôi hậu AFF Cup sau 6 năm chờ đợi. Cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang đứng về phía đội tuyển nữ VN. 4 ngày tới, học trò ông Mai Đức Chung sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi, chỉnh sửa khiếm khuyết và tính toán điểm rơi phong độ để dù gặp bất kỳ đối thủ nào, đội tuyển nữ VN cũng sẽ chiến thắng.

VFF và TP.Hải Phòng thưởng bao nhiêu?

Ngay sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan, qua đó giành quyền vào bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 với ngôi nhất bảng A, lãnh đạo TP.HP và VFF đã trực tiếp xuống sân chúc mừng thành tích của đội. Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần các cầu thủ, lãnh đạo TP.Hải Phòng quyết định thưởng toàn đội 500 triệu đồng. Thường trực BCH VFF cũng thưởng động viên 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung vì đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra ở vòng bảng.

