Bảng xếp hạng AFF Cup 2025: Đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng Thái Lan mới lên tốp 1

Đội tuyển nữ Việt Nam xoay vòng lực lượng

Trên sân Lạch Tray tối 9.8, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận thứ 2 tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025) với tận 8 vị trí được thay mới so với đội hình xuất phát trận đầu ra quân gặp đội tuyển nữ Campuchia.

Điều này cho thấy tính toán của HLV Mai Đức Chung không nằm ở việc chạy đua hiệu số với Thái Lan (có 2 trận thắng với cùng tỷ số 7-0, hiệu số 14-0), mà nằm ở việc trao cơ hội ra sân đá chính cho những cái tên chưa hoặc ít đá trận trước.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 7-0 Indonesia: Trận thắng 10 điểm

Đặc biệt, trong đội hình xuất phát trước Indonesia đội tuyển nữ Việt Nam có những cái tên rất trẻ như Thu Xuân (22 tuổi), Trúc Hương, Thu Thương (25 tuổi)… và sau đó là Hải Linh, Thanh Nhã (sinh năm 2001)…

HLV Mai Đức Chung tin vào thực lực học trò ảnh: Minh Tú

Những xáo trộn cộng thêm nhiều cầu thủ cần thời gian bắt nhịp thi đấu khiến đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng dứt điểm chưa đủ sắc sảo, trong ngày Indonesia chơi rất lăn xả và quyết tâm. Nhưng mọi thứ đã cải thiện rõ trong hiệp 2.

Quyết thắng trực tiếp Thái Lan

Việc rời sân với chiến thắng 7-0 được ghi do công Bích Thùy, Hoàng Thị Loan, Hải Yến (2 bàn), Vạn Sự, Thu Thảo, Tuyết Dung đồng nghĩa đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng A, có cùng 6 điểm nhưng xếp dưới Thái Lan do kém hơn hiệu số phụ (+13 so với +14).

Nhưng nhìn vào cách HLV Mai Đức Chung thay 8/11 vị trí đá chính có thể thấy vị tướng già này không đặt nặng chạy đua bàn thắng. Thay vào đó, ông chỉ tập trung cho phương án đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trực tiếp đánh bại Thái Lan ở vòng cuối ngày 12.8 tới, thay vì tính đến phương án cầm hòa và so hiệu số phụ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất ổn thỏa 2 trận làm nóng ảnh: Minh Tú

Điều này cho thấy sự tự tin của HLV Mai Đức Chung cũng như đội tuyển Việt Nam, nhất là khi chúng ta được chơi trên sân nhà Lạch Tray, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ Hải Phòng (có hơn 13.000 CĐV có mặt tại Lạch Tray đêm 9.8).

Cũng nói thêm mục tiêu của cả đội tuyển nữ Việt Nam lẫn Thái Lan đều là giành ngôi đầu bảng A để tạo lợi thế cho vòng bán kết. Vào lúc này, bảng B chứng kiến Myanmar và Philippines cùng dẫn đầu với 3 điểm trong khi Úc trắng tay sau trận đầu tiên.

