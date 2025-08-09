AFF Cup nữ: Thái Lan thắng cực đậm Campuchia, dẫn đầu bảng A

Thái Lan gặp bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp 1

Chiều 9.8, đội tuyển nữ Thái Lan chạm trán với đội tuyển nữ Campuchia, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A giải AFF Cup nữ 2025. Đội bóng xứ sở chùa vàng được đánh giá cao hơn nhiều, dù vậy đã gặp không ít khó khăn trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Phải đến phút 38, "voi chiến" có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Xuất phát từ pha bóng phản công nhanh bên cánh phải, Madison xử lý cực hay trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm mở tỷ số của trận đấu.

Thái Lan có chiến thắng đậm 7-0 trước Campuchia, tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm và hiệu số +14 ẢNH: MINH TÚ

Gỡ nút thắt của trận đấu, đội tuyển nữ Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và có thêm 2 bàn thắng trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 40, cũng từ pha chuyển đổi trạng thái bên cánh trái, Janista bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Phút 45+2, Madison tận dụng sai lầm đối phương để lập cú đúp, đào sâu cách biệt thành 3-0.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ sở chùa vàng ghi thêm đến 4 bàn. Phút 47, Thái Lan có pha phối hợp như đá tập trước vòng cấm Campuchia, trước khi Janista lập công dễ dàng, nâng tỷ số lên 4-0 cho Thái Lan.

Phút 70, Promthongmee nâng tỷ số lên 5-0 cho Thái Lan. Phút 80, Somnonk lập siêu phẩm đá phạt hàng rào, đưa "voi chiến" vươn lên dẫn 6-0. Janison là người ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc với 7-0 cho đội tuyển nữ Thái Lan trước Campuchia.