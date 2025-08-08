Đội tuyển nữ Việt Nam đua tranh hấp dẫn với Thái Lan

C UỘC ĐUA BÀN THẮNG

Hai đội tuyển nữ hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và VN cùng có khởi đầu rực rỡ tại AFF Cup nữ 2025. Đội bóng xứ sở chùa vàng giành chiến thắng giòn giã 7-0 trước Indonesia, trong khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại Campuchia với tỷ số 6-0. Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan tạm đứng đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +7, còn VN xếp nhì với 3 điểm và hiệu số +6. Có thể nói dù chưa gặp nhau, nhưng cuộc đua "song mã" giữa Thái Lan và VN đã bắt đầu nóng lên ngay từ lượt trận ra quân của giải đấu khu vực, khi cả hai đội đang so kè nhau từng bàn thắng một.

Huỳnh Như tiếp tục được kỳ vọng giúp hàng công đội tuyển nữ VN ghi bàn vào lưới Indonesia ẢNH: MINH TÚ

Tại lượt trận thứ 2 của bảng A, đội tuyển nữ VN đối đầu Indonesia lúc 19 giờ 30 ngày 9.8 trên sân Lạch Tray. Mục tiêu của đội bóng sao vàng khi gặp Indonesia chắc chắn vẫn không thay đổi so với lượt trận ra quân, đó là giành trọn 3 điểm và thắng với cách biệt càng lớn càng tốt. Ở trận đấu diễn ra chiều cùng ngày (16 giờ 30 ngày 9.8), Thái Lan nhiều khả năng cũng sẽ đánh bại Campuchia với tỷ số đậm. Chính vì vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần phải tận dụng tối đa cơ hội để ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, nhằm giữ thế cân bằng cuộc đua về hiệu số bàn thắng bại với Thái Lan trước khi hai đội bước vào trận "chung kết bảng" ngày 12.8.

T IẾP TỤC MÀI SẮC HÀNG CÔNG

Sau trận đấu ra quân gặp Campuchia, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tính tôi hơi tham lam. Đội tuyển nữ VN giành chiến thắng 6-0, nhưng tôi vẫn mong muốn có chiến thắng đậm hơn. Song chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội". Có thể thấy, đội tuyển nữ VN vẫn chưa làm tốt nhất trong khâu dứt điểm và tận dụng cơ hội. Việc ghi đến 4 bàn vào lưới Campuchia chỉ sau 17 phút cho thấy các cô gái VN sẽ chơi cực hay khi sự hưng phấn lên cao trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng cũng dễ rơi vào bế tắc. Điều mà HLV Mai Đức Chung cần nhiều hơn ở các học trò có lẽ là tính ổn định và sự chắt chiu trong mỗi tình huống để tháo gỡ nút thắt của trận đấu.

Bích Thùy ngày càng phong độ

Cuộc chạm trán Indonesia là cơ hội tốt để các cô gái VN tiếp tục hoàn thiện bản thân. Hàng tấn công của đội nữ VN sẽ có dịp được mài sắc hơn nữa, trước khi đối mặt với những thử thách lớn hơn trong thời gian tới.

Bóng đá nữ Indonesia được đánh giá có bước tiến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, qua trận đấu ra quân gặp Thái Lan, có thể thấy đội Indonesia chưa phải là đối trọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở thời điểm hiện tại. Đến với AFF Cup nữ năm nay, đội bóng xứ vạn đảo gây chú ý khi trong thành phần có 3 cái tên nhập tịch gốc Hà Lan là Isa Warps, Estella Loupattij và Noa Leatomu. Warps (đá chính), Loupattij và Leatomu (cùng ra sân từ băng ghế dự bị) đều được thi đấu ở trận ra quân của Indonesia tại AFF Cup nữ 2025, nhưng không thể giúp đội bóng này tạo nên sự khác biệt trước Thái Lan có đẳng cấp cao hơn hẳn. Các cầu thủ mang dòng máu Hà Lan dù sở hữu thể hình và nền tảng kỹ thuật tốt hơn, nhưng chừng đó là không đủ để họ tạo ra dấu ấn cho cá nhân lẫn tập thể, khi đội nữ Indonesia nói chung còn non kém về nhiều mặt.