* Nhận định trước trận đấu

Ở bất cứ giải vô địch nữ Đông Nam Á nào, đội tuyển nữ Việt Nam luôn được coi là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thể hiện sức mạnh trong lượt đầu tiên khi đánh bại đội tuyển nữ Campuchia 6-0. Các cô gái vàng cho thấy sự linh hoạt, biến ảo trong lối chơi khi 6 bàn thắng đến từ 6 cầu thủ khác nhau (Dương Thị Vân, Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Trúc Hương, Thái Thị Thảo) và cầu thủ xuất sắc nhất lại là một người khác: Nguyễn Thị Bích Thùy. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng tấn công rất đều ở cả 2 cánh và trung lộ, khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Indonesia yếu hơn nhiều. Dù đội tuyển nữ Thái Lan chỉ đem sang Việt Nam một đội hình rất trẻ (chỉ có một cầu thủ sinh năm 1995, còn lại sinh sau năm 2000), các cô gái xứ vạn đảo gần như chỉ biết chịu trận, không thể phản kháng. Đội tuyển nữ Indonesia, chỉ có 32% kiểm soát bóng, không tung ra nổi một cú dứt điểm nào và nhận đến 7 bàn thua.

Huỳnh Như và các đồng đội đã có khởi đầu ấn tượng ẢNH: MINH TÚ

HLV Mai Đức Chung đã trực tiếp theo dõi trận đấu giữa đội tuyển nữ Indonesia và Thái Lan ở lượt đầu tiên. Chiến lược gia 74 tuổi chắc chắn đã biết rõ những điểm yếu của đối thủ mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể khai thác. Đó là khả năng chống bóng bổng kém, phòng ngự lỏng lẻo và thủ môn thường xuyên mắc sai lầm.

Chỉ cần chơi đúng sức, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Indonesia. Điều quan trọng là HLV Mai Đức Chung cần phải trao cơ hội cho các cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương có thể lấy lại cảm giác thi đấu như Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, từ đó, chúng ta có sự chuẩn bị tốt trước trận tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển nữ Thái Lan ở lượt cuối.







