Sân Pleiku đẹp long lanh, VPF khen nức nở: HAGL khoe ‘áo mới’, sẵn sàng chinh chiến V-League

Giám sát Cao Đình Khôi kiểm tra mặt cỏ và dàn đèn sân Pleiku của HAGL ảnh: CLB HAGL

Màu xanh phủ đều trên sân Pleiku ảnh: CLB HAGL

Giám sát VPF "chấm" mặt cỏ sân nhà HAGL

Chiều nay 9.8, fanpage của CLB HAGL cho biết giám sát Cao Đình Khôi - đại diện BTC chức giải V-League 2025-2026 đã đến kiểm tra chất lượng mặt sân cỏ sân Pleiku (Pleiku Arena), sau khi sân nhà CLB HAGL thay lớp cỏ lá gừng đã 5 thập kỷ không còn phù hợp bằng lớp cỏ lá kim mới.

Fanpage CLB HAGL chia sẻ: "Theo biên bản kết luận kiểm tra: Nền sân cơ bản ổn định, không bị sụt, lún; chất lượng phát triển cỏ tương đối tốt, dự kiến khoảng 7 ngày sau sẽ phủ xanh đều. CLB cần chăm sóc tốt để đảm bảo công tác tổ chức trận đấu khai mạc CLB HAGL gặp Becamex TP.HCM vào lúc 17 giờ ngày 17.8".

Có thể thấy ông Cao Đình Khôi đại diện BTC V-League đã có đánh giá cao về công tác thi công làm mới mặt cỏ sân Pleiku Arena. Với đánh giá mặt cỏ sẽ phủ xanh đều trong 1 tuần tới, sân bóng từng được mệnh danh "Tiểu Emirates" sẽ đủ điều kiện cho trận mở màn V-League 2025 - 2026.

"Tiểu Emirates" chờ khoe tấm áo mới

Chỉ 1 ngày sau khi khép lại V-League 2024 - 2025, CLB HAGL - với sự chuẩn bị kỹ trước đó - đã tức tốc bắt tay vào việc tháo bỏ lớp cỏ cũ đã gắn liền với sân Pleiku Arena kể từ khi được xây dựng trước năm 1975.

Toàn bộ lớp cỏ lá gừng dày và nặng đã được cạo bỏ, được khá nhiều người hâm mộ HAGL xin về trồng lại trong vườn làm kỷ niệm. Tiếp đó, các nhân viên kỹ thuật đã trải lớp cỏ lá kim mới, hứa hẹn sẽ giúp trái bóng lăn nhanh hơn, các cầu thủ không bị nặng chân đồng nghĩa tốc độ trận đấu sẽ cao hơn.

Điều này phù hợp với triết lý bóng đá mới của CLB HAGL dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV trưởng Lê Quang Trãi, khuyến khích sử dụng các cầu thủ có tốc độ, sức mạnh và thực hiện những đường lên bóng nhanh, ít chạm.

GĐĐH CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cùng các cầu thủ nhí U.13 chăm sóc mặt cỏ sân Pleiku ảnh: CLB HAGL

Thực sự ghi nhận nỗ lực của CLB HAGL và Ban quản lý sân Pleiku Arena khi tích cực tiến hành cải tạo mặt cỏ sân bóng có khán đài sát khán đài giống sân Emirates của CLB Arsenal, bất kể thời tiết không thuận lợi vì ảnh hưởng của mưa to gió lớn nhiều ngày trời.

Đặc biệt, từ ngày 1.8 các học viên lớp U.13 Học viện LPBank HAGL đã trở lại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng tập luyện sau kỳ nghỉ hè, lập tức tham gia hoạt động đầu tiên hỗ trợ cô chú công nhân chăm sóc mặt cỏ sân Pleiku Arena!

Hành động ý nghĩa này sẽ giúp các em nuôi dưỡng tình cảm đặc biệt với mặt cỏ sân Pleiku Arena, thêm khát khao cố gắng phấn đấu để một ngày thi đấu tại đây trong màu áo HAGL giống đàn anh Trung Kiên, Thanh Nhân, Đình Lâm... hiện tại, hay trước đó là Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn...